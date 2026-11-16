Pasinler'de sabah sarsıntısı: 3,6 büyüklüğünde deprem

Pasinler'de deprem kaydedildi

Erzurum'un Pasinler ilçesinde saat 06:01'de, AFAD verilerine göre merkez üssü Pasinler olan 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

ilk değerlendirme:

Yetkililer tarafından yapılan ilk tespitlere göre, şu an için kent merkezi ve çevresinde herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Resmi kurumlar, bölgeden gelen bilgileri takip etmeye devam ediyor.

sarsıntının hissedilme ve takip uyarıları:

Bu büyüklükteki depremler genellikle kısa süreli ve hafif hissediliyor; zarar bildirilmemesi olumlu karşılandı. Vatandaşların resmi açıklamaları ve AFAD duyurularını takip etmeleri, olası artçı sarsıntılara karşı tedbirli olmaları öneriliyor.

ERZURUM'UN PASİNLER İLÇESİNDE 3,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM MEYDANA GELDİ.