Dolar 50,3788 +0,07%
Euro 55,5852 +0,16%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.280,44 -0,23%
EUR/USD 1,1028 +0,00%
Brent Petrol 95,37 -0,49%
--°

Pasinler'de sabah sarsıntısı: 3,6 büyüklüğünde deprem

Erzurum Pasinler merkezli 3,6 büyüklüğündeki deprem saat 06:01'de, 7 kilometre derinlikte kaydedildi; ilk değerlendirmede olumsuzluk bildirilmedi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 06:15

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Pasinler'de sabah sarsıntısı: 3,6 büyüklüğünde deprem

Pasinler'de deprem kaydedildi

Erzurum'un Pasinler ilçesinde saat 06:01'de, AFAD verilerine göre merkez üssü Pasinler olan 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

ilk değerlendirme:

Yetkililer tarafından yapılan ilk tespitlere göre, şu an için kent merkezi ve çevresinde herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Resmi kurumlar, bölgeden gelen bilgileri takip etmeye devam ediyor.

sarsıntının hissedilme ve takip uyarıları:

Bu büyüklükteki depremler genellikle kısa süreli ve hafif hissediliyor; zarar bildirilmemesi olumlu karşılandı. Vatandaşların resmi açıklamaları ve AFAD duyurularını takip etmeleri, olası artçı sarsıntılara karşı tedbirli olmaları öneriliyor.

ERZURUM&#039;UN PASİNLER İLÇESİNDE 3,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM MEYDANA GELDİ.

ERZURUM'UN PASİNLER İLÇESİNDE 3,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM MEYDANA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gelinlik hayali gerçek oldu: Edirne'de Şebnem'in özel düğün töreni
images

Ara tatilde liseliler öğrenme macera parkında stres attı
images

Gönül bağı Perşembe'de güçlendi: Ersin Tatar ile KKTC bağı vurgulandı
images

Ebeveynler zikirmatik ve kumandayla bebekleri çağırdı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erzincan'da siber güvenlik bilinci için geniş kapsamlı bilgilendirme

Vulcan roketinde arıza: 40 Amazon uydusu yörüngeye yerleşmedi

Varto'da jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu

Elazığ'da asayişi artıran dar alan hamlesi: müdür sahada

TREND HABERLER

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Atatürk için pedal çevirenler Bafra'dan Samsun'a doğru yola çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşünde basınla bir araya geldi