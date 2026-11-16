Vulcan roketinde arıza: 40 Amazon uydusu yörüngeye yerleşmedi

Vulcan roketinin fırlatılması ve arızası

United Launch Alliance’a (ULA) ait Vulcan roketi, ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu’ndan yerel saatle 12.40’ta fırlatıldı. Kalkıştan yaklaşık 10 dakika sonra roket, sebebi henüz kesin olarak bilinmeyen bir arıza yaşadı ve görevin taşıdığı 40 Amazon uydusu yörüngeye ulaştırılamadı.

ULA'dan açıklama:

ULA, fırlatma sonrasında anormallik yaşandığını bildirerek Amazon’a ait görev yükünün yörüngeye ulaştırılamadığını açıkladı. Kurumun açıklamasında, "Her uçuş veri üretir ve bize bir şeyler öğretir. Yaşanan anormal durum henüz çok yeni olduğu için ne olduğunu anlamamızı sağlayacak somut verilere şu an için sahip değiliz" ifadelerine yer verildi.

olayın kayıtlardaki yeri:

Boeing ve Lockheed Martin ortak girişimi olan ULA için bu olay, kuruluşun 2006'daki kuruluşundan bu yana ilk tam görev başarısızlığı olarak kayda geçti. ULA’nın verdiği açıklama, şu an için olayın nedenine dair net verilere sahip olunmadığını vurguluyor.

United Launch Alliance'a (ULA) ait Vulcan roketi, ABD'nin Florida eyaletinden fırlatıldıktan kısa bir süre sonra sebebi henüz kesin olarak bilinmeyen bir arıza yaşadı. Roketin taşıdığı Amazon'un Leo internet ağına ait 40 uydu yörüngeye ulaştırılamazken, gelişme ULA'nın ilk tam görev başarısızlığı olarak kayıtlara geçti.