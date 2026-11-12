Uşak'ta Anıt Caddesi'ndeki adaptasyon çalışması üç mahallede altı saat su kesintisi getirecek

Uşak Belediyesi'nden kesinti duyurusu:

Uşak Belediyesi, içme suyu hattında gerçekleştirilecek adaptasyon çalışması nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Belediyenin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu çalışmanın hat döşeme çalışmalarının bir parçası olduğu ifade edildi.

Kesintinin kapsamı ve zamanlaması:

Açıklamaya göre, 12 Kasım Perşembe günü saat 09.00 ile 15.00 arasında Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Bölme Mahallesi Anıt Caddesi üzerinde bulunan 225 milimetre çapındaki PE100 içme suyu hattında adaptasyon çalışması yapılacak.

Hangi mahalleler etkilenecek ve uyarı:

Çalışma nedeniyle belirtilen saatler arasında Bölme Mevkii, Karakuyu ve Kurşunluk mahallelerinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Uşak Belediyesi, vatandaşlardan kesinti süresince gerekli tedbirleri almalarını istedi.

UŞAK BELEDİYESİ’NİN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAPMIŞ OLDUĞU PAYLAŞIM.