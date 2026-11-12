Dolar 50,2534 +0,05%
Euro 55,7862 +0,06%
Bist 11.666,42 +0,04%
Altın Gram 6.440,11 -0,36%
EUR/USD 1,1084 -0,06%
Brent Petrol 91,77 -1,07%
--°

Uşak'ta Anıt Caddesi'ndeki adaptasyon çalışması üç mahallede altı saat su kesintisi getirecek

Uşak Belediyesi, 12 Kasım Perşembe 09.00-15.00 arasında Anıt Caddesi'nde yapılacak adaptasyon nedeniyle Bölme, Karakuyu ve Kurşunluk'ta 6 saatlik su kesintisi duyurdu.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 07:14

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Uşak'ta Anıt Caddesi'ndeki adaptasyon çalışması üç mahallede altı saat su kesintisi getirecek

Uşak Belediyesi'nden kesinti duyurusu:

Uşak Belediyesi, içme suyu hattında gerçekleştirilecek adaptasyon çalışması nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Belediyenin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu çalışmanın hat döşeme çalışmalarının bir parçası olduğu ifade edildi.

Kesintinin kapsamı ve zamanlaması:

Açıklamaya göre, 12 Kasım Perşembe günü saat 09.00 ile 15.00 arasında Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Bölme Mahallesi Anıt Caddesi üzerinde bulunan 225 milimetre çapındaki PE100 içme suyu hattında adaptasyon çalışması yapılacak.

Hangi mahalleler etkilenecek ve uyarı:

Çalışma nedeniyle belirtilen saatler arasında Bölme Mevkii, Karakuyu ve Kurşunluk mahallelerinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. Uşak Belediyesi, vatandaşlardan kesinti süresince gerekli tedbirleri almalarını istedi.

UŞAK BELEDİYESİ’NİN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAPMIŞ OLDUĞU PAYLAŞIM.

UŞAK BELEDİYESİ’NİN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAPMIŞ OLDUĞU PAYLAŞIM.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Valinin zeytin günü: Kuşadası'nda hasada çırpma makinesiyle katıldı
images

Bayburt ve Gümüşhane'yi bağlayacak havalimanında sona yaklaşılırken saha incelem...
images

Tercan'da fidanlar geleceğe nefes oldu
images

Dumanlı yaylasında sarıçamlar karla beyaz bir tabloya dönüştü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bandırma'da denize uçan araç vinçle çıkarıldı; sürücü hafif yaralandı

Risk gruplarında pnömoni tehlikesi: aşı ve hijyenle korunma çağrısı

Gerze'de operasyon: küçük miktar uyuşturucuya gözaltı

Yenipazar'da Sevgi Yolu baştan aşağı yenileniyor

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi