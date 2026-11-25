Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde farkındalık eğitimi yapıldı

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Dünya Antimikrobiyal Direnç Farkındalık Haftası kapsamında bir farkındalık eğitimi gerçekleştirildi. Etkinlikte 2026 yılı teması olan 'Tek Sağlık, Tek Eylem' yaklaşımı temel alınarak antimikrobiyal dirençle mücadeleye yönelik bilgi aktarımı yapıldı.

Eğitimin odağı:

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Orçun Barkay tarafından verilen oturumda, antimikrobiyal direncin nedenleri, insan sağlığı üzerindeki etkileri ve akılcı antimikrobiyal kullanım ilkeleri ele alındı. Eğitimde ayrıca direnç gelişiminin önlenmesine yönelik yöntemler detaylandırıldı ve günlük uygulamalarda dikkat edilmesi gereken noktalar paylaşıldı.

Kurumlar ve toplumun rolü:

Eğitimde, insan, hayvan ve çevre sağlığının birbiriyle bağlantılı olduğuna dikkat çekilerek antimikrobiyal dirençle mücadelede kurumların ve toplumun ortak hareket etmesinin önemi vurgulandı. Katılımcılara; reçetesiz ilaç kullanımından kaçınma, hekim önerilerine uyma ve hijyen önlemlerinin sürdürülmesi gibi somut davranış değişiklikleri tavsiye edildi.

Hastane yetkilileri, düzenlenen etkinlikle birlikte antimikrobiyal ilaçların bilinçli kullanımına yönelik toplumsal farkındalığın artırılmasının hedeflendiğini belirtti. Eğitim, 'Tek Sağlık, Tek Eylem' perspektifiyle hem sağlık çalışanlarına hem de halka yönelik mesajları öne çıkararak tamamlandı.

ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE, DÜNYA ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ FARKINDALIK HAFTASI KAPSAMINDA FARKINDALIK EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ