Olayın ayrıntıları

Hatay'ın Payas ilçesi Yenişehir Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre Seyfullah Barış adlı müezzin, iddiaya göre sigara içmek için çıktığı 5. kattan düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Barış'ı Payas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen Barış kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

Soruşturma ve ilk tespitler

Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. İlk ifadelere göre Barış'ın balkona çıkarak sigara içtiği ve bu sırada dengesini kaybederek düştüğü iddia ediliyor. Yetkililer, düşmenin kesin nedeninin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Cami bağlantısı ve toplum tepkisi

Barış'ın İstiklal Mahallesi'ndeki Kürtül Camii'nde müezzinlik yaptığı öğrenildi. Yerel halk ve cami cemaatinde üzüntü yaşanırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

HATAY'DA İDDİAYA GÖRE SİGARA İÇMEK İÇİN ÇIKTIĞI 5'İNCİ KATIN BALKONUNDAN DÜŞEN MÜEZZİN, HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ