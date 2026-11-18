bilet fiyatları açıklandı

Kayserispor'un Sarıyer ile oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları resmi olarak açıklandı. Ev sahibi tribünlerde biletler 138 TL'den başlayacak, karşılaşmanın en yüksek bilet fiyatı ise 238 TL olarak belirlendi.

tribünlere göre fiyat dağılımı

Açıklanan listeye göre fiyatlar tribün bazında şöyle sıralanıyor: Güney Alt ve Kuzey Alt için biletler 138 TL; Doğu Üst, Doğu Alt, Batı Alt ve Batı Balkon için biletler 238 TL olarak kaydedildi. Belirlenen fiyatların tüm bloklarda aynı şekilde geçerli olacağı duyuruldu.

misafir tribünü ve taraftar beklentisi

Misafir takım taraftarları için ayrılan tribünün bilet fiyatı 175 TL olarak ilan edildi. Karşılaşmanın sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından yoğun ilgi görmesi bekleniyor; bu nedenle biletlerin hızlı tükenebileceği ve erken temin edilmesinin yararlı olacağı değerlendiriliyor.

Açıklanan fiyat listesi, satışa sunulan tüm bloklarda uygulanacak şekilde yayımlandı ve taraftarlardan bilet bilgilerini kulübün resmî kanallarından takip etmeleri istendi.

KAYSERİSPOR’UN SARIYER İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN BİLET FİYATLARI AÇIKLANDI.