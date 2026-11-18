kayseri süper amatör küme 4. hafta değerlendirmesi

Kayseri Süper Amatör Küme'de 4. hafta 5 maçla tamamlandı. Toplam 21 golün kaydedildiği haftada, iki takım sezonun ilk galibiyetlerini elde etti.

haftanın öne çıkanları:

Kayseri Atletikspor, K.Ülküspor karşısında 6-0'lık farklı bir galibiyet alarak ilk üç puanını kazandı. Kayseri Yolspor da G.O.Paşaspor'u 4-1 yenerek sezonun ilk zaferini tecrübe etti. Lider Hacılar Erciyesspor ise Döğergücü FK karşısında 7-2 kazanarak namağlup yoluna devam etti.

maç sonuçları ve gelecek program:

4. haftada alınan sonuçlar şu şekilde gerçekleşti:

K.Ülküspor 0 - 6 Kayseri Atletikspor

Hacılar Erciyesspor 7 - 2 Döğergücü FK

G.O.Paşaspor 1 - 4 Kayseri Yolspor

Büyük Toramanspor 0 - 0 Amaratspor

Develispor 1 - 0 Argıncıkspor

Erciyes Esen Makina FK (BAY)

Süper Amatör Küme, 22 Kasım Pazar günü oynanacak 5. hafta karşılaşmaları ile devam edecek.

KAYSERİ SÜPER AMATÖR KÜME’DE 4. HAFTA TAMAMLANDI.