kayseri süper amatör küme 4. hafta değerlendirmesi
Kayseri Süper Amatör Küme'de 4. hafta 5 maçla tamamlandı. Toplam 21 golün kaydedildiği haftada, iki takım sezonun ilk galibiyetlerini elde etti.
haftanın öne çıkanları:
Kayseri Atletikspor, K.Ülküspor karşısında 6-0'lık farklı bir galibiyet alarak ilk üç puanını kazandı. Kayseri Yolspor da G.O.Paşaspor'u 4-1 yenerek sezonun ilk zaferini tecrübe etti. Lider Hacılar Erciyesspor ise Döğergücü FK karşısında 7-2 kazanarak namağlup yoluna devam etti.
maç sonuçları ve gelecek program:
4. haftada alınan sonuçlar şu şekilde gerçekleşti:
K.Ülküspor 0 - 6 Kayseri Atletikspor
Hacılar Erciyesspor 7 - 2 Döğergücü FK
G.O.Paşaspor 1 - 4 Kayseri Yolspor
Büyük Toramanspor 0 - 0 Amaratspor
Develispor 1 - 0 Argıncıkspor
Erciyes Esen Makina FK (BAY)
Süper Amatör Küme, 22 Kasım Pazar günü oynanacak 5. hafta karşılaşmaları ile devam edecek.
KAYSERİ SÜPER AMATÖR KÜME’DE 4. HAFTA TAMAMLANDI.
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