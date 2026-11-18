Reyhanlı'da park halindeki araca bıçaklı saldırı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle'de 16 Kasım tarihinde meydana gelen olayda, park halinde bulunan bir otomobilin dört lastiğine zarar verildi. Olay anı çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayın gelişimi:

Görüntülere göre, üzerinde kapüşon bulunan şahıs sokakta park halindeki araca yaklaştı ve çevreyi kontrol ettikten sonra cebinden çıkardığı bıçakla aracın lastiklerine saldırdı. Şahısın dört lastiğe de defalarca bıçak sapladığı görüldü; daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Görüntüler ve soruşturma:

Otomobil sahibi, lastiklere zarar verildiğini fark ederek polise şikayette bulundu. Olayı kaydeden güvenlik kamerası görüntüleri, soruşturma kapsamında delil olarak değerlendiriliyor. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı ve görüntüler üzerinde inceleme yapıyor.

Olayla ilgili gelişmeler ve soruşturmanın ilerleyişiyle ilgili bilgi geldikçe paylaşılacak.

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