Erzincan'dan sofralara babukko: geçmişten gelen sade lezzet

erzincan'ın babukko geleneği sürüyor:

Erzincan'ın zengin yemek kültüründe yer alan babukko, az malzeme ile hazırlanan ve sofralarda yıllardır yerini koruyan bir lezzet. Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü tarafından coğrafi işaret tescil başvurusu yapılan ürün, hem geleneksel tariflerle hem de modern dokunuşlarla yeniden öne çıkarılıyor.

hazırlanışı ve servis edildiği biçimi:

Babukko; un, su, süt, yağ ve tuz ile hazırlanan hamurun yoğrulması ve fırında pişirilmesiyle ortaya çıkıyor. Pişen babukko yemeğinin üzeri alınarak ufaltılıyor, ardından bol tereyağlı ve sarımsaklı yoğurtla hazırlanan harçla servis ediliyor. Yemeğin püf noktası, tereyağı ve sarımsağın kokusunun hamura sinmesi olarak vurgulanıyor.

kültürel önemi ve tescil süreci:

Tarifi veren Fatma Ballı, babukkonun eskiden düğünlerin vazgeçilmezi olduğunu anlattı: "Özellikle Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde düğünlerde kaşığını alan düğüne gidermiş. Babukko ve yanında üzüm hoşafı ikram edilirmiş. Şimdilerde bu kalktı ama eskiden herkesin düğününde 4-5 çuval babukko yoğururlarmış."

Ballı, yemeğin coğrafi işaret sürecine ilişkin olarak da şunları belirtti: "Ürünlerin coğrafi işaret alınması yönünde Valimiz Hamza Aydoğdu’nun da oldukça hassasiyeti var. Kesme kadayıfa şu anda coğrafi işaret alındı. Ürünün tanıtımını bizler, valimiz ve diğer kurumlar gayet güzel yapıyoruz. Özellikle dışardan gelen öğrencilere tanıtıyoruz. Erzincan’ın kesme kadayıfını bilen çok kimse yoktu ama öğrendiler. Şimdi babukkoyu da aynı şekilde herkese öğreteceğiz."

ZENGİN YEMEK KÜLTÜRÜYLE ÖN PLANA ÇIKAN ERZİNCAN’DA, GEÇMİŞTEN GELEN LEZZET BABUKKO, MODERN DOKUNUŞLARLA GÜNÜMÜZE TAŞINIYOR