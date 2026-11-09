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Erzincan'ın zirvelerinde çetin soğuk: Ergan'da termometreler eksi 10 dereceyi gösterdi

Erzincan'da gece sıcaklıkları düştü; Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü verilerine göre yüksek kesimlerde kış etkili oldu ve Ergan'da sıcaklık eksi 10 dereceye indi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 08:42

GÜNCELLEME: 09 Kasım 2026 - 08:44

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EDİTÖR: Aslı Han

Erzincan'ın zirvelerinde çetin soğuk: Ergan'da termometreler eksi 10 dereceyi gösterdi

soğuk hava gece boyunca etkili oldu:

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası gece boyunca sert bir soğuk hissedildi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan ölçümlerde kent genelinde önemli düşüşler kaydedildi ve özellikle dağlık alanlarda kış şartları kendini gösterdi.

ölçülen sıcaklıklar ve dağılımı:

Kuruma ait verilere göre, gece ölçülen en düşük değerler şu şekilde kaydedildi: merkezde eksi 4, Çayırlı'da eksi 3, Ergan Kayak Merkezi'nde eksi 10, İliç'te eksi 2, Kemah'ta eksi 4, Kemaliye'de eksi 1, Refahiye'de eksi 6, Tercan'da eksi 3 ve Üzümlü'de eksi 3 derece olarak kayda geçti.

yüksek kesimlerde kış şartları ve etkileri:

Özellikle Ergan Kayak Merkezi'nde ölçülen eksi 10 derece

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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