Esma Kaya Bolu'da kürsünün en üstüne çıktı

13-17 Kasım 2026 tarihlerinde Bolu'da düzenlenen 9. Wushu Kung Fu Balkan Şampiyonası'nda Elazığ'ı temsil eden Esma Kaya, Genç Bayanlar 60 kg kategorisinde birincilik elde ederek Balkan şampiyonu oldu. Turnuva boyunca sergilediği disiplinli ve istikrarlı performansla rakiplerini geride bırakan sporcu, altın madalyayı Türkiye'ye kazandırdı.

Turnuvadaki performans ve teknik yönetim:

Esma Kaya, maçlarda teknik kadronun yönlendirmesiyle dengeli bir savunma ve etkili atak kombinasyonları uyguladı. Müsabakalarda milli takımlar antrenörü Fethi Oruç’un teknik yönetiminde yer alan sporcu, antrenörün stratejileriyle kortta üstünlük kurdu ve final maçında başarılı bir sunum yaparak şampiyonluğu kesinleştirdi.

Elazığ'dan tebrik ve değerlendirme:

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, kazanan sporcu ve emeği geçenleri tebrik ederek, antrenörlerin gençlerin gelişimindeki rolüne vurgu yaptı. Eren, Esma Kaya'nın elde ettiği altın madalyanın ildeki spor başarılarına önemli bir katkı sağladığını ve genç sporcular için motivasyon kaynağı olacağını belirtti.

Bu başarı, Elazığ ve Keban ilçesindeki spor altyapısının ve antrenörlerin çalışmalarının bir sonucu olarak değerlendirildi. Kulüp ve il temsilcileri, bundan sonraki süreçte gençlerin uluslararası arenada rekabet edebilmesi için destek ve eğitim olanaklarını güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Esma Kaya'nın şampiyonluğu, bölgedeki genç sporcular için örnek teşkil ederken, başarıyı mümkün kılan antrenörler, aile ve kurumların ortak emeği de öne çıktı. Sporcuya ve kadroya ilerleyen turnuvalarda başarılar dilendi.

ESMA KAYA’DAN BALKAN ŞAMPİYONLUĞU