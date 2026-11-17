hazırlık programının detayları

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maça yönelik çalışmalarını akşam antrenmanıyla sürdürdü. İdman, Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Seans salonda yapılan core ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından saha bölümünde ısınma hareketleri, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları ile pas organizasyonlarına yer verildi. Antrenman, takımın planlı taktiksel varyasyonları ve futbolcuların bireysel programlarına yönelik çalışmalarla tamamlandı.

Teknik ekip, maç öncesi ritmi korumak için hazırlık programına yoğunluk ve toparlanma dengesini gözeterek devam ediyor. Sarı-lacivertliler, planlandığı üzere yarın yapacakları antrenmanla hazırlıkları sürdürecek.

seme do'ya sürpriz doğum günü

Çalışmanın ardından tesislerde Nelson Semedo için hazırlanan sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi. Teknik ekip ve takım arkadaşları, yeni yaşına giren Semedo'yu tebrik etti; Semedo da bu jest için herkese teşekkür etti.

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG 12. HAFTASINDA 21 KASIM CUMARTESİ GÜNÜ DEPLASMANDA KOCAELİSPOR İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI AKŞAM SAATLERİNDE YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ