Kariyerini noktaladı: Ceyhun Gülselam kramponlarını asıyor

Kariyerin sonu:

38 yaşındaki Ceyhun Gülselam, yeni sezon öncesinde Altay ile sözleşmesini yenilemeyerek profesyonel futbol kariyerini noktaladığını sosyal medya hesabından duyurdu. Son olarak siyah-beyazlı ekibin formasını terleten tecrübeli isim, futbol hayatına nokta koyduğunu takipçileriyle paylaştı.

yolculuğun durakları:

Futbola Bayern Münih altyapısında başlayan Gülselam, profesyonel olarak ilk olarak Unterhaching forması giydi. Ardından kariyeri; Trabzonspor, Galatasaray, Kayserispor, Hannover 96, Kardemir Karabükspor, Ankaraspor, Alanyaspor ve son olarak Altay şeklinde devam etti. Bu süre içinde hem Türkiye'de hem Almanya'da forma giyen oyuncu, milli takım seviyesinde de görev alma gururunu yaşadı.

veda mesajının satır başları:

Gülselam paylaşımında, formalar, şehirler, statlar ve takım arkadaşlarının değişse de geride bırakılanların sadece oynanan maçlar olmadığını vurguladı. Futbolun kendisine yalnızca meslek değil, aynı zamanda dostluklar, hatıralar ve hayat boyu sürecek ilişkiler bıraktığını ifade etti.

Paylaşımında 'Kramponlarımı bırakma zamanı' diyerek vedasını ilan eden Gülselam, kazandığı ve kaybettiği anları, sevincini ve üzüntülerini samimi bir dille anlattı. Takım arkadaşlarına, hocalarına, kulüp çalışanlarına ve tribünlerden ses veren taraftarlara teşekkürlerini iletti.

Son olarak aileye ayrı bir parantez açan tecrübeli futbolcu, tüm yıllar boyunca yanında olan aile bireylerine en büyük şükranını sundu. Gülselam, ektiği izlerin kendisi için en büyük ödül olduğunu belirterek veda mesajını noktaladı.

Ceyhun Gülselam'ın futbol sahalarına veda etmesiyle birlikte uzun süreli bir kariyer sona erdi; futbol camiası tecrübeli isme emekleri için teşekkür ederken, Gülselam yeni döneme ailesi ve hatıralarıyla birlikte geçiş yapmayı tercih etti.

SON OLARAK ALTAY FORMASI GİYEN 38 YAŞINDAKİ CEYHUN GÜLSELAM, YENİ SEZON ÖNCESİNDE SÖZLEŞME YENİLEMEYEREK PROFESYONEL FUTBOL KARİYERİNİ NOKTALADIĞINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU.