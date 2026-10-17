erzurum kuzey çevre yolu'na ekolojik köprü hizmete hazır hale getirildi

ekolojik köprü tamamlandı:

Erzurum Kuzey Çevre Yolu'nda, hayvan sürülerinin yoğun araç trafiği nedeniyle karayoluna çıkarak yol güvenliğini tehdit etmesinin önüne geçmek amacıyla yapımına başlanan ekolojik köprü tamamlandı ve hizmete hazır hale getirildi. Proje, çevredeki mahallelerde hayvancılıkla uğraşan besicilerin sürülerini güvenli biçimde karşı tarafa taşımasını hedefliyor.

tasarım ve teknik özellikler:

Köprünün yapımına 19 Ağustos 2025 tarihinde başlandı ve inşaat, 10 Ekim 2026 itibarıyla tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildi. Yapı 175 metre uzunluğunda ve 4,5 metre genişliğinde inşa edildi. Toplam 13 ayak üzerine kurulan köprü, yerden yaklaşık 7 metre yükseklikte konumlandırıldı; bu tasarım, hayvanların trafik akışından etkilenmeden meralar arasında geçişini sağlamayı amaçlıyor.

bölgede mera alanları ve beklentiler:

Kuzey Çevre Yolu, Soğukçermik, İbrahim Hakkı (Şıh Köyü), Dadaşköy ve Çiftlik mahallelerine ait toplam yaklaşık 150 bin dönümlük tarım ve mera arazisinin iki yanında yer alıyor. Bu durum, sürülerin karşı tarafa geçişini zorlaştırıyor ve daha önce büyükbaş ile küçükbaş hayvan geçişleri sırasında karayolunda kazalara yol açıyordu. Proje ile sürülerin karayoluna katılmadan iki tarafa ulaşması hedefleniyor.

Köprü şu an için kullanılmadı; yetkililer, meralara hayvan getirilmesi ve sürülerin tekrar alanlara çıkmasıyla köprünün aktif olarak kullanılmaya başlanacağını belirtiyor. Havalimanı ve otobüs terminalinin de bulunduğu güzergahta şehirlerarası ve uluslararası taşımacılık yapan ağır araçların yoğunluğu, altyapı ihtiyacını daha da görünür kılmıştı.

Yoldan geçerken köprüyü gören vatandaşlardan Ali Kaya, çalışmanın hem hayvanların güvenliği hem de trafik kazalarının önlenmesi açısından önemli olduğunu ifade etti: "Bence güzel ve gerekli bir çalışma olmuş. Çünkü burası hem tırların hem otobüslerin hem de havalimanına giden araçların kullandığı bir yol. Hayvanlar yoldan geçerken bazen tehlikeli durumlar yaşanabiliyor. Bu köprü sayesinde hayvanlar araçların arasına girmeden karşıya geçebilecek. Hem hayvanların can güvenliği açısından hem de trafik kazalarının önlenmesi bakımından faydalı olacağını düşünüyorum."

Projenin tamamlanmasıyla amaçlanan, mera kullanımı nedeniyle karayoluna çıkan hayvan kaynaklı kazaların azaltılması ve hem insan hem de hayvan can güvenliğinin güçlendirilmesidir. Yetkililer, köprünün aktif kullanımıyla bölgedeki trafik güvenliğinde ölçülebilir iyileşmeler bekliyor.

ERZURUM KUZEY ÇEVRE YOLU’NDA HAYVAN SÜRÜLERİNİN GEÇİŞİ SIRASINDA YAŞANAN TRAFİK KAZALARININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ AMACIYLA YAPIMINA GEÇEN YIL BAŞLANAN EKOLOJİK KÖPRÜ TAMAMLANDI.