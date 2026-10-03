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erzurum serin ve aralıklı yağışlara hazırlanıyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum'da bugün başlayacak sağanak ve gök gürültülü yağışların önümüzdeki günlerde aralıklı etkisini sürdüreceğini bildirdi.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 10:42

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EDİTÖR: Aslı Han

erzurum serin ve aralıklı yağışlara hazırlanıyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden kritik hava tahmini

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Erzurum'da bugün başlayacak yağışlı hava önümüzdeki günlerde de aralıklarla etkisini sürdürecek. Kurumun tahminlerinde, beş günlük süreçte kent genelinde sıcaklıkların en düşük 0, en yüksek 17 derece arasında değişeceği belirtiliyor.

haftalık tahmin:

Bugün için beklenen hava koşulları arasında gök gürültülü sağanak öne çıkıyor; sıcaklığın 6 ile 16 derece arasında seyretmesi tahmin ediliyor. 4 Ekim Pazar günü ise parçalı bulutlu bir görünüm beklenirken, sıcaklıkların 0 ile 17 derece arasında olması öngörülüyor. 5 Ekim Pazartesi günü yeniden gök gürültülü sağanak bekleniyor; o günün en düşük ve en yüksek sıcaklıkları sırasıyla 3 ve 16 derece olarak tahmin ediliyor.

önümüzdeki günlerde dikkat edilmesi gerekenler:

6 Ekim Salı günü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor ve sıcaklıklar 3 ile 16 derece arasında olacak. 7 Ekim Çarşamba günü de meteoroloji yine gök gürültülü sağanak öngörüyor; gün içinde sıcaklıkların 3–16 derece aralığında seyretmesi bekleniyor. Vatandaşların ani yağış ve rüzgâr değişimlerine karşı tedbirli olması, tarımsal faaliyet ve açık hava planlarını bu tahminlere göre düzenlemesi önem taşıyor.

METEOROLOJİ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VERİLERİNE GÖRE ERZURUM’DA BUGÜN BAŞLAYACAK YAĞIŞLI HAVA...

METEOROLOJİ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VERİLERİNE GÖRE ERZURUM’DA BUGÜN BAŞLAYACAK YAĞIŞLI HAVA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DE ARALIKLARLA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK. KENTTE 5 GÜNLÜK SÜREÇTE HAVA SICAKLIĞININ EN DÜŞÜK 0, EN YÜKSEK 17 DERECE OLMASI BEKLENİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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