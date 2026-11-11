Erzurum sokaklarında bir babanın karla ördüğü mutluluk

Erzurum'da karla gelen sürpriz

Erzurum'da önceki gün etkili olan yoğun kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Sokaklara çıkan çocukların kar sevinci arasında, bir babanın fedakâr davranışı çevredeki herkesin dikkatini çekti.

bir baba, bir çocuk ve tekerlekli sandalye

Başkomiser Mustafa Tan, karın keyfini çıkarmak isteyen 10 yaşındaki bedensel engelli kızı Eylül'ün isteğini geri çevirmedi. Dondurucu soğuğa rağmen Eylül'ü tekerlekli sandalyesiyle dışarı çıkaran baba, kızının beyaz örtünün tadını uzun süre çıkarmasını sağladı. Babasının çabası, Eylül'ün yüzündeki mutluluğa doğrudan yansıdı.

sokağın paylaşan neşesi

Baba-kızın sokakta geçirdiği süre boyunca çevredeki diğer çocuklar da oyuna dahil oldu; küçük grubun neşesi sokağı sardı. Fedakârlık ve sevginin ön plana çıktığı o anlar, mahalle sakinlerinin de içini ısıttı.

o anlar cep telefonu kamerasında

Engelleri sevgiyle aşan anlar, cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, bir babanın kızına verdiği değerin ve ortak oynanan küçük mutlulukların sıcaklığı açıkça görülüyor; izleyenlerin yüzünde tebessüm bıraktı.

ERZURUM’DA GÖREV YAPAN BAŞKOMİSER MUSTAFA TAN, KENDİSİNDEN DIŞARI ÇIKIP KAR OYNAMAK İSTEYEN 10 YAŞINDAKİ BEDENSEL ENGELLİ KIZI EYLÜL’ÜN BU TALEBİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ. FEDAKAR BABA, KIZINI TEKERLEKLİ SANDALYESİYLE SOKAK SOKAK GEZDİREREK ONA UNUTULMAZ BİR KAR KEYFİ YAŞATTI.