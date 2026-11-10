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Dara'da ATV faaliyetleri gerilime yol açtı, muhtar adliyeye başvurdu

Dara Mahalle Muhtarı Ferhan Güneş ve köylüler, ATV işletmesinin meraları işgal edip çocukların eğitimini etkilediğini belirterek adliyeye başvurdu.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 23:29

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Dara'da ATV faaliyetleri gerilime yol açtı, muhtar adliyeye başvurdu

Dara'da ATV faaliyetleri gerilime yol açtı, muhtar adliyeye başvurdu

Mardin'in tarihi Dara Mahallesi'nde ATV motosiklet işletmeciliğine ilişkin tartışmalar yargıya taşındı. Dara Mahalle Muhtarı Ferhan Güneş ve beraberindeki köylüler, bölgede yürütülen faaliyetler nedeniyle Mardin Adliyesine giderek işletme hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayette, köylülere yönelik tehdit ve hakaret iddiaları ile çevresel ve sosyal etkiler gerekçe gösterildi.

mahallelinin iddiaları:

Muhtar Güneş, Dara Antik Kenti'nin koruma altında olduğunu hatırlatarak köylülerin ev ve meralarında sıkı kısıtlamalarla karşılaştığını ancak işletmenin bölgeye çok sayıda tabela astığını savundu. Güneş, "Dara Antik Kenti olduğu için biz kendi evimize bir çivi dahi çakamazken, ATV işletmesi her yere levha asıyor" diyerek meraların işgal edildiğini ve bunun hayvancılığı olumsuz etkilediğini belirtti. Köylüler ayrıca ATV ile gelenlerin yöre adet ve örfüne saygı göstermediğini, köy içinden geçerken şarkı söyleyip dans ettiklerini öne sürdü.

okul ve meralar üzerindeki etkiler:

Şikayette, ATV faaliyetlerinin çocuklar ve eğitim ortamı üzerinde de olumsuz etkiler yarattığı vurgulandı. Mahalle muhtarı, özellikle okul çevresindeki gürültüden yakınarak okul önünün ATV motosikletlerinin bekleme ve garaj alanı haline geldiğini söyledi. "Çocuklarımız ATV seslerinden dolayı okula gitmekte zorlanıyor" ifadesini kullanan Güneş, köylülerin huzurlu bir yaşam sürdürme ve çocukların güvenli bir eğitim ortamına kavuşma talebini dile getirdi.

Mahalle sakinleri, hem Dara Antik Kenti gibi tarihi ve kültürel mirasın korunmasını hem de köylülerin yaşam alanlarına, meralarına ve çocukların eğitimine yönelik hassasiyet gösterilmesini istediklerini belirtti. Suç duyurusu başvurusu sonrası konuyla ilgili hukuki süreç ve yetkililerin değerlendirmesi bekleniyor.

DARA ANTİK KENTİNİN TARİHİ VE KORUMA ALTINDAKİ BİR BÖLGE OLMASINA DİKKAT ÇEKEN MUHTAR GÜNEŞ...

DARA ANTİK KENTİNİN TARİHİ VE KORUMA ALTINDAKİ BİR BÖLGE OLMASINA DİKKAT ÇEKEN MUHTAR GÜNEŞ (ORTADA), KÖYLÜLERİN KENDİ EVLERİNDE EN KÜÇÜK BİR DEĞİŞİKLİK YAPMAKTA DAHİ ÇEŞİTLİ KISITLAMALARLA KARŞILAŞTIĞINI, BUNA KARŞIN ATV İŞLETMESİNİN BÖLGEDE ÇOK SAYIDA TABELA ASTIĞINI İDDİA ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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