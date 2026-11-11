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Büyürken gelen veda: vali Aydoğdu dedesini uğurladı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, dedesi Hüseyin Koyuncu'yu Ahlat'taki cenazede uğurladı; duygularını paylaşarak büyüklerine duyduğu minnettarlığı vurguladı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 08:55

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Büyürken gelen veda: vali Aydoğdu dedesini uğurladı

Büyürken gelen veda: vali Aydoğdu dedesini uğurladı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, hayatını kaybeden dedesi Hüseyin Koyuncu'yu son yolculuğuna uğurlamak üzere Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Cenaze merasimine Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez ve çok sayıda vatandaş iştirak etti. Tören sonrası Aydoğdu, kaleme aldığı duygu yüklü mesajla büyüklerine duyduğu sevgiyi ve çocukluk hatıralarını paylaştı.

Duygularını paylaştı:

Dedesiyle ilgili sözlerinde kaybın kişisel bir veda olmanın ötesinde olduğunu belirten Aydoğdu, duygularını kısa ve etkileyici bir cümleyle ifade etti: "Dedemi defnederken Aslında biraz da çocukluğumu kaybettim."

Bu cümleyle Aydoğdu, yalnızca sevdiği bir büyüğü uğurlamanın değil, aynı zamanda aile hafızasında yer eden seslerin ve anıların da birer birer geride kaldığı hissini aktardı.

Aile bağları ve teşekkür:

Mesajında büyüklerin aile ve toplum hayatındaki önemine değinen Vali Aydoğdu, dedesinin bıraktığı duaların, öğütlerin ve güzel anıların her zaman yaşatılacağını vurguladı. Sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Biz büyüdük, evet Ama galiba büyümek, insanın kendisini çocuk hissettiren insanları birer birer kaybetmesiymiş. Ve ben bugün dedemi toprağa verirken, içimdeki küçük çocuğun da elini son kez bıraktım. Allah sana rahmet eylesin, mekânın cennet olsun."

Vali Aydoğdu, cenazeye katılarak acılarını paylaşan, taziyelerini ileten ve dualarıyla destek olan başta Ahmet Karakaya, Özgür Kaya ve Yavuz Gülmez olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür etti.

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU, HAYATINI KAYBEDEN DEDESİ HÜSEYİN KOYUNCU&#039;YU SON YOLCULUĞUNA...

ERZİNCAN VALİSİ HAMZA AYDOĞDU, HAYATINI KAYBEDEN DEDESİ HÜSEYİN KOYUNCU'YU SON YOLCULUĞUNA UĞURLARKEN KALEME ALDIĞI DUYGU YÜKLÜ MESAJLA BÜYÜKLERİNE DUYDUĞU SEVGİYİ VE ÇOCUKLUK HATIRALARINI DİLE GETİRDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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