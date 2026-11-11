Annesi için Almanya'dan Mersin'e taşındı, karavanıyla çocuklara pizza atölyesi kurdu

Çocuğuna daha fazla vakit ayırmak için ülke değiştirdi

Berna Tülay Almanya'da doğup büyümüş, gastronomi eğitimi almış bir isim. 21 yaşından itibaren sektörde çalışan Tülay, 36 yaşında anne oldu ve yoğun çalışma koşullarının oğluna yeterince vakit ayıramayacağını düşündürdüğünü belirtti. Yaklaşık 10 yıl önce bu nedenle Türkiye'ye yerleşme kararı alan Tülay, yerleştiği Mersin'de hem geçimini sağlayabileceği hem de çocuğuyla daha fazla zaman geçirebileceği bir düzen kurdu.

Karavanlı girişim: 'Karavan Pizza' atölyesi:

Tülay, gastronomi geçmişinden hareketle bir karavan alıp sokaklarda ve etkinliklerde çalışmaya başladı. Kendi tanımıyla yalnızca satış yapmak istemeyen girişimci, hem oğlu hem de çevredeki çocukların katılabileceği interaktif bir atölye oluşturdu. Kurduğu atölyeye 'Karavan Pizza' adını veren Tülay, çocukların şef önlüklerini giyip şapkalarını takarak hamurlarını açtıkları ve istedikleri malzemelerle pizzalarını süsledikleri bir deneyim sunuyor. Hazırlanan pizzalar hemen önlerinde pişirilip çocuklara ikram ediliyor; böylece atölye hem eğitici hem de eğlenceli bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

Çalışma koşulları ve yaşam tercihi:

Tülay Almanya'daki yoğun servis temposunun aile hayatıyla bağdaştırılamayacağını vurguluyor. 'Ben 21 yaşından beri Almanya'da gastronomi yapıyorum' ifadesiyle mesleki geçmişini aktaran Tülay, annelik sonrası aldığı kararın ardında çocuğuyla daha kaliteli vakit geçirme isteğinin yattığını söylüyor. Oğlu Paskal (11) ile geçirdiği zamanın kendisi ve çocuk için olumlu sonuçlar doğurduğunu belirten Tülay, Türkiye'ye taşınmanın doğru bir seçim olduğunu ifade ediyor.

Atölye modeli, Tülay'a düzenli gelir sağlamanın yanı sıra sosyal bir alan da yaratıyor; çocuklara el becerisi, yaratıcı seçim ve yemeyi beklemeden üretmenin keyfini yaşatıyor. Mersin sokaklarında ve etkinliklerde sürdürülen çalışma, Tülay'ın hem mesleğini sürdürmesini hem de annelik sorumluluğunu eş zamanlı yürütmesini mümkün kılıyor.

Kendi ifadesiyle, Almanya'daki yoğun mesaiyle hem çalışıp hem çocuğuyla vakit geçirmenin mümkün olmadığına kanaat getirmiş olan Tülay, Türkiye'de kurduğu karavan atölyesi sayesinde hem ekonomik hem duygusal açıdan hedeflediği dengeyi sağladığını söylüyor. Bu tercih, bir anne için iş ve aile hayatını bir arada yürütmenin somut bir örneğini sunuyor.

TÜRKİYE'YE TAŞINMA KARARINDAN MEMNUN OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKEN TÜLAY, "BENİM ÇOCUĞUM ŞU AN 11 YAŞINDA VE BEN DOYA DOYA ONUNLA VAKİT GEÇİRİYORUM. ÇOK GÜZEL GEÇTİ ÇOCUKLUĞU. BENİM İÇİN DE ONUN İÇİN DE ÇÜNKÜ HEM ÇALIŞABİLDİM HEM DE ÇOCUĞUMLA VAKİT GEÇİREBİLDİM. ÇOK DOĞRU BİR KARAR ALDIM" İFADELERİNİ KULLANDI.