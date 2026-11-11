Dolar 50,2279 +0,02%
Euro 56,0802 -0,03%
Bist 11.661,86 +0,00%
Altın Gram 6.568,46 +0,93%
EUR/USD 1,1161 -0,06%
Brent Petrol 92,23 +0,81%
--°

Doğada bulduğu domates bir adamın gününü bayram ettirdi

Hatay Amanos Dağı eteğinde Gürlevik mevkiinde kendiliğinden yetişen domatesi bulan Musa Başar, 'Bugün doğada gerçek hazineyi buldum' diyerek meyveyi afiyetle yedi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 09:30

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Doğada bulduğu domates bir adamın gününü bayram ettirdi

Amanos Dağı'nda rastlanan lezzet:

Hatay'ın Amanos Dağı eteklerindeki Gürlevik mevkiinde gezintiye çıkan Musa Başar, kendiliğinden yetişmiş bir domates buldu. Arkadaşı tarafından kayda alınan görüntülerde Başar, domatesin doğal yollarla yetiştiğini fark edip tadına baktı.

Domatesin taze görüntüsü ve Başar'ın samimi tepkisi, anın sıradan bir keşiften daha fazlası olduğunu hissettirdi. Yediği domatesi anlatış biçimi ve yüzündeki memnuniyet, izleyenlerin ilgisini çekti.

Başar'ın sözleri ve görüntülerin yankısı:

Kayda geçen ifadelerinde Başar, "Bugün doğada gerçek hazineyi buldum" dedi. Konuşmasının devamında "1 milyon TL para bulsam bu kadar sevinmezdim" sözleriyle duygusunu vurguladı ve espriyle karışık "Kilosu bin TL olsa yerim" diyerek bulduğu lezzete övgüde bulundu.

Bu sözler ve görüntü, doğada rastlanan küçük bir ürünün bile kişide nasıl büyük bir coşku yaratabildiğini gösterdi. Kaydın paylaşılması durumunda izleyenlerde tebessüm bıraktığı ve basit bir anın sıcak bir hatıra haline geldiği görüldü.

O anlar, hem doğanın sunduğu rızkın kıymetini hem de anlık mutluluğun değerini somut bir şekilde gösteren bir belge olarak kayda geçti.

HATAY’DA AMANOS DAĞI ETEĞİNDE BULDUĞU DOMATESİN DOĞAL YOLLARLA YETİŞTİĞİNİ FARK EDEN MUSA BAŞAR’IN...

HATAY’DA AMANOS DAĞI ETEĞİNDE BULDUĞU DOMATESİN DOĞAL YOLLARLA YETİŞTİĞİNİ FARK EDEN MUSA BAŞAR’IN "BUGÜN DOĞADA GERÇEK HAZİNEYİ BULDUM" DİYEREK DOMATESİ YEDİĞİ ANLAR İŞTAH KABARTIRKEN, GÖRÜNTÜLER İLGİ ODAĞI OLDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Düzce'de ortak hareket: kamu-sanayi ilişkileri güç kazanacak
images

Bilecik Fırat Yılmaz Çakıroğlu futbol turnuvasında ikinci oldu
images

Yurt yemekleri masaya yatırıldı: kalite ve verimlilik ön planda
images

Gençlerin yeteneğini keşfedeceği merkez: Kameriye Hatun Gençlik Merkezi hizmete...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Adana Ceyhan ve Yumurtalık ekseninde 10 yılda Türkiye'nin üretim ve lojistik üssüne dönüşecek

Didim'de Çehov coşkusu: iki tek perdelik komedi bir arada

adü'de 'liderler konuşuyor' söyleşisinde gençlerle bir araya geldi

Kaymakam ev ziyaretleriyle Sultanhisar'da öğrencilerin eğitim hedeflerine kulak verdi

TREND HABERLER

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Beşiktaş'ta son prova: Italiano taktik hazırlıklarını tamamladı