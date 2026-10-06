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Erzurum'a balkan gururu: genç güreşçiler çiçeklerle karşılandı

Hırvatistan'daki Yıldızlar Balkan Şampiyonası'nda 45 kiloda şampiyon Utku Çağatay Söğütlü ile 63 kiloda üçüncü Efecan Dur, Erzurum'da çiçeklerle karşılandı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 10:22

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Erzurum'a balkan gururu: genç güreşçiler çiçeklerle karşılandı

Erzurum'da coşkulu karşılama

Hırvatistan’da düzenlenen Yıldızlar Güreş Balkan Şampiyonasında başarılı sonuçlar elde eden sporcular, memleketleri Erzurum’da havalimanında törenle karşılandı. 45 kiloda Erzurum Gençlikspor Kulübü ve SEM sporcusu Utku Çağatay Söğütlü Balkan şampiyonu olurken, 63 kiloda Yolspor güreşçisi Efecan Dur ise turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

karşılama töreni detayları:

Havalimanındaki karşılama törenine Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, kulüp antrenörleri ve sporcuların yakınları katıldı. Tören kapsamında başarılı güreşçilere çiçek takdim edildi ve kısa teşekkür konuşmaları yapıldı. Katılımcılar, genç sporcuların uluslararası arenadaki başarılarını memnuniyetle karşıladı.

il yönetiminin mesajı:

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, kürsüye çıkan güreşçileri tebrik ederek şu ifadeleri kullandı: "Balkanlar’da tarih yazan bugünün yıldız sporcuları, inanıyoruz ki; ilerleyen yıllarda ülkemize ve ilimize Avrupa, Dünya ve Olimpiyat madalyaları kazandıracaklar İnşallah. Bu başarıda emeği geçen antrenörlerimize teşekkür ediyoruz".

Törene katılan diğer isimler arasında AK Parti Tortum İlçe Başkanı Hasan Yazıcı, TOHM Müdürü Serhat Aktaş ve Güreş İl Temsilcisi Mehmet Bölükbaşı yer aldı. Yetkililer, genç sporcuların elde ettiği bu başarının hem kulüpler hem de ilin spor kültürü açısından önemine vurgu yaptı ve ilerleyen yıllarda daha fazla uluslararası başarı beklediklerini belirtti.

GÜREŞTE BALKAN ŞAMPİYONU OLAN ERZURUM GENÇLİKSPOR KULÜBÜ VE SEM SPORCUSU UTKU ÇAĞATAY SÖĞÜTLÜ İLE...

GÜREŞTE BALKAN ŞAMPİYONU OLAN ERZURUM GENÇLİKSPOR KULÜBÜ VE SEM SPORCUSU UTKU ÇAĞATAY SÖĞÜTLÜ İLE YOLSPOR GÜREŞÇİSİ EFECAN DUR, MEMLEKETLERİ ERZURUM’DA ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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