Erzurum'da ağustosta trafikte 213 ölümlü-yaralanmalı kaza, 4 kişi hayatını kaybetti

Erzurum'da ağustos kazalarının görünümü:

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından yayımlanan Ağustos 2026 Aylık Trafik İstatistik Bülteni'ne göre, Erzurum'da ağustos ayında 213 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Aynı dönemde kayıtlara geçen maddi hasarlı kaza sayısı 262 olarak bildirildi.

Kazalarda 4 kişi yaşamını yitirdi, 384 kişi yaralandı. Bu veriler, ağustos ayındaki ölümlü-yaralanmalı kazalarda ortalama yaklaşık 1,8 yaralanma olduğunu gösteriyor (384/213).

Ocak-ağustos dönemi: birikimli tablo

2026 yılının Ocak-Ağustos döneminde Erzurum'da toplam 1.178 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası kaydedildi. Aynı dönemde 2.068 maddi hasarlı kaza gerçekleşti. Yılın ilk sekiz ayında trafik kazalarında 20 kişi hayatını kaybederken, 2.031 kişi yaralandı.

Ağustos ayı, ocak-ağustos dönemindeki ölümlü-yaralanmalı kazaların yaklaşık %18'ini oluşturuyor; sekiz aylık dönemde kişi başına düşen ortalama yaralanma sayısı ise yaklaşık 1,7 olarak hesaplanıyor (2.031/1.178).

Veriler, Erzurum'daki trafik kazalarının sayısal dağılımını ortaya koyuyor ve yol güvenliği açısından izlenmesi gereken eğilimlerin altını çiziyor.

ERZURUM'DA POLİS SORUMLULUK BÖLGESİNDE TEMMUZ AYINDA 213 ÖLÜMLÜ VE YARALANMALI TRAFİK KAZASI MEYDANA GELİRKEN, KAZALARDA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 384 KİŞİ YARALANDI.