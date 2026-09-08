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Van'da düğünün konuşulan ismi Mehmet Fatih Tançalan gözaltına alındı

Mehmet Fatih Tançalan, sosyal medyada 'Vanlı Kara Haydar' olarak biliniyor; hafta sonu evlendiği düğünden sonra Muradiye'deki evinde sabaha karşı gözaltına alındı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 10:02

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Van'da düğünün konuşulan ismi Mehmet Fatih Tançalan gözaltına alındı

Gözaltı gelişmesi

Sosyal medyada 'Vanlı Kara Haydar' olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sabaha karşı gözaltına alındı.

Düğün ve görünürlük:

Tançalan, sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile hafta sonu Van'da düzenlenen ve birçok fenomenin katıldığı törende dünya evine girmişti. Düğünde gelin Çağla Öz'e takılan yüksek miktardaki altınlar geniş ilgi çekmişti.

Gözaltı ve soruşturma detayları:

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında TCK'nın 301. maddesi uyarınca işlem yapıldığı bildirildi. Tançalan'ın sabaha karşı saat 03.00 sıralarında Muradiye ilçesindeki ikametinde gözaltına alındığı ve Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında Tançalan hakkında 25 suç kaydı tespit edildiği, düğünde takılan yüksek miktardaki altın ile mal varlığının kaynağının tespiti için MASAK'ın da inceleme başlattığı öğrenildi.

Sosyal medyada &quot;Vanlı Kara Haydar&quot; olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan gözaltına alındı

Sosyal medyada "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan gözaltına alındı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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