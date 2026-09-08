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Dicle'de kovalamaca sonucu evinde ve üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı

Dicle'de dur ihtarına uymayan S.A.A. yarım saat kovalamaca sonucu yakalandı; üzerinde 9 kök kenevir, evinde 3 kök ve 106,7 gram esrar bulundu.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 10:00

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Dicle'de kovalamaca sonucu evinde ve üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı

Dicle'de polis takibiyle yakalanan şüphelinin üzerinden ve evinde uyuşturucu çıktı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde devriye görevi yapan polis ekipleri, merkez Yeşiltepe Mahallesi eski Hani yolu üzerinde elinde yeşil bitkiler taşıyan bir şahsı fark etti. 'Dur' ihtarına uymayan şahıs kaçınca ekipler kovalamaca başlattı ve yarım saatlik takip sonunda şahıs yakalandı.

şüphelinin yakalanması:

Olayı gerçekleştiren ekipler Dicle İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı polislerdi. Polislerin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli S.A.A., aynı cadde üzerinde yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonucunda yakalandı. Şahsın kaçarken yere attığı maddeler üzerinde yapılan incelemede 9 kök yaş kenevir olduğu belirlendi.

evde arama ve ele geçirilenler:

S.A.A.'nın ikametinde yapılan aramada, bahçede ekili halde bulunan 3 kök yaş kenevir ile ikamet içinde üç parça halinde toplam 106,7 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak S.A.A. hakkında uyuşturucu kullanma, üretim ve ticaretinden adli işlem başlatıldı.

DİYARBAKIR’IN DİCLE İLÇESİNDE DEVRİYE GÖREVİ YAPAN POLİS EKİPLERİ, ELİNDE YEŞİL BİTKİLERLE KOŞAN...

DİYARBAKIR’IN DİCLE İLÇESİNDE DEVRİYE GÖREVİ YAPAN POLİS EKİPLERİ, ELİNDE YEŞİL BİTKİLERLE KOŞAN ŞÜPHELİ ŞAHSI FARK ETTİ. ŞAHSIN ŞÜPHELİ HAREKETLERİ POLİSİN DİKKATİNDEN KAÇMADI. DUR İHTARINA UYMAYAN ŞÜPHELİ ŞAHIS, YARIM SAAT SÜREN KOVALAMACA SONUCUNDA DURDURULDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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