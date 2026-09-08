Dev domuzun ağırlığı 285 kilo çıktı: Bilecik'te avcılar şaşırdı

Bilecik'te av sırasında bulunan dev domuz

Bilecik merkez İstasyon Avcılar Kulübü üyesi Hüseyin Cansız ile arkadaşları, Selbükü Köyü yakınlarında planladıkları domuz avına çıktı. Av sırasında köpeklerin kovaladığı hayvanı gören ekip, müdahale ederek domuzu etkisiz hale getirdi.

Tartı ve taşıma işlemi:

Hayvanın beklenenden büyük olması nedeniyle ekipler, domuzu yerinden kaldırmak için kepçe yardımı kullandı. Yapılan tartıda domuzun 285 kilo geldiği belirlendi.

Domuzun boyutu, bölgede bulunan diğer avcıların da dikkatini çekti; görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Olay, avcı kulübü üyeleri arasında konuşulan bir olay haline geldi.

285 KİLOLUK DEV DOMUZ GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ