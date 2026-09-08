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İstanbul’da işletmelere saldıran üç suç örgütüne eş zamanlı müdahale: 21 gözaltı

İstanbul'da üç yeni nesil suç örgütüne yapılan operasyonda; 3 kurşunlama, 1 tehdit ve 1 yaralama olayıyla bağlantılı 21 şüpheli yakalandı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 10:02

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İstanbul’da işletmelere saldıran üç suç örgütüne eş zamanlı müdahale: 21 gözaltı

İstanbul'da işletmelere yönelik üç örgüte operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada üç ayrı yeni nesil suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonun ayrıntıları:

Çalışmalar sonucunda Avcılar, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa ve Kağıthane'de çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere yönelik olarak 3 kurşunlama, 1 tehdit ve 1 kasten yaralama olayına karıştıkları tespit edilen şüphelilere odaklanıldı. Ayrıca planlanan bir kurşunlama eyleminin de gerçekleşmeden engellendiği bildirildi.

Gözaltılar ve soruşturmanın seyri:

Polis ekiplerinin 8 Eylül 2026 tarihinde düzenlediği operasyonda toplam 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma ve adli işlemler devam ediyor.

İstanbul’da 3 farklı suç örgütüne operasyon: 21 gözaltı

İstanbul’da 3 farklı suç örgütüne operasyon: 21 gözaltı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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