Ezine'de kaçak yapı temizliği: ağustosta 7 yapı yıkıldı

Çanakkale İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen kaçak yapılaşma ile mücadele çalışmaları kapsamında, ağustos ayı boyunca il merkezi ve ilçelerde ruhsatsız yapılar tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından Ezine ilçesinde tespit edilen 7 adet kaçak yapı yıkıldı.

Operasyonun kapsamı:

Yapı kontrol ekipleri, il genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucunda ruhsatsız ve mevzuata aykırı yapıları belirledi. Tespit edilen yapılar hakkında gerekli idari işlemler uygulanarak yıkım kararları alındı ve uygulandı.

Denetimlerin sürdüğü bölge:

Çalışmalar, Çanakkale il merkezi ile ilçeleri kapsayacak şekilde yürütülüyor; Ezine'de gerçekleştirilen yıkımlar, bu kapsamlı denetim sürecinin bir parçası olarak kayda geçti. Yetkililer, kaçak yapılaşmayla mücadelenin devam edeceğini bildirdi.

ÇANAKKALE’DE İL ÖZEL İDARESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜNCE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMA ÇERÇEVESİNDE AĞUSTOS AYINDA EZİNE İLÇESİNDE 7 KAÇAK YAPININ YIKIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.