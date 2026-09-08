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Ezine'de kaçak yapı temizliği: ağustosta 7 yapı yıkıldı

Çanakkale İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğü'nün il merkezi ve ilçelerde yürüttüğü denetimler sonucunda, ağustos ayında Ezine'de 7 kaçak yapı yıkıldı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 10:01

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ezine'de kaçak yapı temizliği: ağustosta 7 yapı yıkıldı

Ezine'de kaçak yapı temizliği: ağustosta 7 yapı yıkıldı

Çanakkale İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen kaçak yapılaşma ile mücadele çalışmaları kapsamında, ağustos ayı boyunca il merkezi ve ilçelerde ruhsatsız yapılar tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından Ezine ilçesinde tespit edilen 7 adet kaçak yapı yıkıldı.

Operasyonun kapsamı:

Yapı kontrol ekipleri, il genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucunda ruhsatsız ve mevzuata aykırı yapıları belirledi. Tespit edilen yapılar hakkında gerekli idari işlemler uygulanarak yıkım kararları alındı ve uygulandı.

Denetimlerin sürdüğü bölge:

Çalışmalar, Çanakkale il merkezi ile ilçeleri kapsayacak şekilde yürütülüyor; Ezine'de gerçekleştirilen yıkımlar, bu kapsamlı denetim sürecinin bir parçası olarak kayda geçti. Yetkililer, kaçak yapılaşmayla mücadelenin devam edeceğini bildirdi.

ÇANAKKALE’DE İL ÖZEL İDARESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜNCE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMA ÇERÇEVESİNDE AĞUSTOS...

ÇANAKKALE’DE İL ÖZEL İDARESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜNCE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMA ÇERÇEVESİNDE AĞUSTOS AYINDA EZİNE İLÇESİNDE 7 KAÇAK YAPININ YIKIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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