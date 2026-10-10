Erzurum'da bir haftada 248 gıda denetimi: güvenliğe kararlı takip

denetimlerin kapsamı ve amaçları:

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde tüketici sağlığını korumak ve güvenilir gıda arzını temin etmek amacıyla saha denetimlerini sürdürüyor. Yetkililerden edinilen bilgiye göre, 02-09 Ekim 2026 tarihleri arasında gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik toplam 248 denetim gerçekleştirildi.

numune alma ve laboratuvar süreci:

Denetimler sırasında mevzuata uygunluğun teyidi ve potansiyel risklerin tespiti için gıda maddelerinden 20 numune alındı. Alınan numuneler laboratuvar ortamında analiz edilmek üzere gönderildi; analiz sonuçlarına göre gerekli hukuki ve idari işlemlerin titizlikle uygulanacağı bildirildi.

alo 174 başvuruları ve saha müdahalesi:

Vatandaşların ihbar ve şikayetlerinin değerlendirildiği Alo 174 Gıda Hattı üzerinden gelen başvurular da anında takip edildi. Bir haftalık dönemde hattan iletilen 10 başvuru incelenerek ilgili birimlere yönlendirildi ve gerekli işlemler başlatıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin rutin ve planlı şekilde devam edeceğini; halk sağlığını koruma ve güvenilir gıda zincirini sağlama hedefinin öncelikli olduğunu vurguladı. Saha kontrollerinin kararlılıkla sürdürülmesiyle vatandaşların sağlıklı gıdaya erişiminin güvence altına alınacağı belirtildi.

ERZURUM İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENT GENELİNDE GÜVENİLİR GIDA ARZINI SAĞLAMAK AMACIYLA YÜRÜTTÜĞÜ DENETİM FAALİYETLERİNE ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.