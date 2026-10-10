Nilüfer, Maastricht kooperatifinden yerel üretim ve dayanışma örnekleri topladı

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve beraberindeki heyet, Hollanda’nın Maastricht kentinde üretici ve tüketici ortaklığına dayanan Gedeelde Weelde Kooperatifini yerinde inceledi. Teknik gezi, yerel üretimi destekleyen ve üretici-tüketici bağını güçlendiren uygulamaların görülmesine odaklandı.

kooperatifin işleyişi ve ortaklık modeli:

Gedeelde Weelde, 600'ün üzerinde hissedar yurttaş ve çalışanın ortaklığıyla yönetiliyor. Sermaye büyüklüğüne bakılmaksızın "bir kişi, bir oy" ilkesiyle kararların alındığı yapıda ortaklar; ürün tedarikinden gelir paylaşımına kadar yönetim süreçlerinde doğrudan söz sahibi oluyor. Mağaza yalnızca ortaklara değil, kent sakinlerine ve ziyaretçilere de açık; herkes aynı adil fiyat politikasıyla alışveriş yapabiliyor.

Kooperatif raflarında yalnızca sertifikalı organik ve biyodinamik ürünlere yer veriliyor ve sıfır atık yaklaşımıyla tek kullanımlık ambalaj kullanımı sınırlandırılıyor. Ayrıca bünyesinde kafe ve atölye alanları barındıran yapı, mahalle sakinlerinin bir araya geldiği sosyal bir buluşma noktası işlevi görüyor.

Nilüfer'e yansımaları ve değerlendirmeler:

Ziyarette heyet, yerel üreticinin korunması, kente sağlıklı ve sürdürülebilir gıda ulaştırılması ile kooperatif yönetiminde katılımcılık konularında deneyim paylaşımında bulundu. Başkan Özdemir, kooperatifin çalışma grupları ve gönüllülük esasına dayanan işleyişi hakkında bilgi aldı.

Başkan Özdemir'in değerlendirmesi şöyle oldu: "Nilüfer’de yerel üretimi desteklerken üreticilerle tüketiciler arasındaki bağı da güçlendirmek istiyoruz. Gedeelde Weelde’de insanların tüketici olmanın yanında ortak olarak karar süreçlerine katıldığı, gönüllü emekleriyle işleyişe katkı sunduğu bir model gördük. Üretimin, tüketimin ve sorumluluğun paylaşılması, kooperatifçiliğin toplumsal dayanışmayı güçlendiren yönünü ortaya koyuyor. Farklı kentlerdeki bu deneyimleri yerinde tanımayı, Nilüfer’deki çalışmalarımızı geliştirmek açısından önemsiyoruz."

Ziyaret, Nilüfer’de yerel üretim, aracısız tedarik ve katılımcı yönetim uygulamalarına ilişkin önemli bir deneyim paylaşımı niteliği taşıdı.

NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI ŞADİ ÖZDEMİR, HOLLANDA’NIN MAASTRİCHT KENTİNDE ÜRETİCİ VE TÜKETİCİ ORTAKLIĞINA DAYANAN GEDEELDE WEELDE KOOPERATİFİ’Nİ ZİYARET ETTİ. KENTTEKİ TARIM VE DAYANIŞMA ODAKLI ÇALIŞMALARI GELİŞTİRMEK AMACIYLA İNCELEMELERDE BULUNAN BAŞKAN ŞADİ ÖZDEMİR, ÜRETİMİN VE SORUMLULUĞUN PAYLAŞILDIĞI MODELLERİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.