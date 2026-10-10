Mevsim geçişinde grip uyarısı: el hijyenine ve havalandırmaya dikkat

Grip ile nezle arasındaki temel farklar:

Acıbadem Adana Hastanesi Acil Servis Doktoru Dr. İrem Demirel, İHA muhabirine yaptığı açıklamada grip ile nezlenin sıkça karıştırıldığını belirtti. Dr. Demirel'e göre grip, influenza virüslerinin yol açtığı daha ağır seyirli bir hastalık olup; ateş, üşüme, titreme, şiddetli eklem ve kas ağrıları, öksürük ve boğaz ağrısı ile öne çıkıyor. Buna karşın nezlede daha çok burun akıntısı ve burun tıkanıklığı ön planda oluyor.

Korunma önerileri:

Dr. İrem Demirel sonbahar ve kış aylarında grip vaka sayılarının arttığını vurgulayarak, risk grubunda olanların ve belirli kronik hastalığı bulunanların doktorlarına danışarak grip aşısı yaptırmalarını önerdi. Ayrıca bulaşmayı azaltmak için el hijyenine özellikle dikkat edilmesi, kapalı ve kalabalık ortamlarda uzun süre kalınmaması ve ortamların mümkün olduğunca sık havalandırılması gerektiğini söyledi.

Okulların rolü ve bulaşma:

Okulların açılmasıyla birlikte çocukların günün büyük bölümünü toplu halde geçirdiklerini, bunun da solunum yolu enfeksiyonlarının yayılma riskini yükselttiğini belirten Demirel, çocukların okuldan eve taşıyıcı olabileceğine dikkat çekti. Bu nedenle grip semptomu olanlarla yakın temastan kaçınılmasını önerdi.

Tedavi yaklaşımı ve günlük önlemler:

Tedavide öncelikli yaklaşımın semptomları hafifletmek olduğuna değinen Dr. Demirel, hastanın ağrı ve ateşinin kontrol altına alınması, bol sıvı alması ve dinlenmesinin önemine işaret etti. Grip olanlara mümkünse istirahat öneriliyor; eğer çalışılması gerekiyorsa maskeyle korunarak çalışılması tavsiye ediliyor. Kapalı ortamlarda kısa molalarla havalandırma yapılması ve el temizliğinin sürdürülmesi bulaş riskini azaltıyor.

Dr. İrem Demirel'in değerlendirmesi, mevsim geçişlerinde hem bireysel hem kurumsal önlemlerin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Özellikle risk grubundaki kişiler ve çocukların bulunduğu ortamlarda dikkatli davranmak bulaşmayı sınırlamada belirleyici rol oynuyor.

Uzmanı uyardı: Gripten korunmak için el hijyenine dikkat