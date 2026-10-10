Kaz sektörü Bandırma'da geleceğini tartıştı

Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen 8. Türkiye Kaz Yetiştiriciliği Çalıştayı ve Kaz Günü Etkinliği, iki günlük programın ardından tamamlandı. Etkinlik, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) öncülüğünde düzenlendi ve kamu kurumları, akademisyenler ile üreticilerin bir araya geldiği bir platform sağladı.

Çalıştayın gündemi:

İki gün süren oturumlarda Türkiye'de kaz yetiştiriciliğinin mevcut durumu, ıslah stratejileri ve damızlık materyal konuları ele alındı. Kuluçka ve palaz üretimi, biyogüvenlik önlemleri ile hastalıklarla mücadele yöntemleri üzerinde teknik tartışmalar yapıldı. Ayrıca kaz ürünlerinin ekonomik değeri ve pazarlanmasına yönelik değerlendirmeler öne çıktı. Çalıştayın ikinci gününde programın değerlendirilmesi yapılarak sonuç raporu hazırlanmasına yönelik çalışmalar tamamlandı ve programa katkı sunan katılımcılara plaket ile katılım belgeleri takdim edildi.

Teknik geziler ve sergiler:

Etkinlik kapsamında düzenlenen teknik gezilerde katılımcılar Gönen Kaz Evini ziyaret ederek bölgedeki kaz yetiştiriciliği uygulamaları ve kültürel yaklaşımlar hakkında bilgi edindi. Programın bir diğer durağı olan Manyas Kuşcenneti Milli Parkında ise bölgenin kuş çeşitliliği ve doğal yaşam alanları yerinde incelendi. Kaz Günü etkinlikleri çerçevesinde kaz gastronomisi ile kaz tüyü ürünlerinin sergisi düzenlendi ve ürünlerin değerlendirilmesi tartışıldı.

Çalıştayın amacı, kamu kurumları, akademi ve üreticiler arasındaki bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendirerek Türkiye'de kaz yetiştiriciliğinin sürdürülebilir biçimde geliştirilmesine katkı sağlamak olarak vurgulandı.

BANDIRMA KOYUNCULUK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN 8. TÜRKİYE KAZ YETİŞTİRİCİLİĞİ ÇALIŞTAYI VE KAZ GÜNÜ ETKİNLİĞİ, İKİ GÜNLÜK PROGRAMIN ARDINDAN TAMAMLANDI.