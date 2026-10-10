Didim'de dört noktada eş zamanlı zeytinyağı tadımıyla Guinness rekoru kırıldı

Didim'de zeytinyağı tadımıyla Guinness rekoru

Didim Zeytin Festivali kapsamındaki 'En büyük zeytin yağı tadım etkinliği' rekor denemesi, düzenleyicilerin ve bağımsız hakemin onayıyla başarıya ulaştı. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Didim Kaymakamlığı ve sivil toplum kuruluşlarının ortak çalışmasıyla 8-9-10-11 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcı sayısı resmi eşiği geçerek yeni bir rekor kaydedildi.

denemenin örgütlenmesi ve uygulama biçimi:

Didim Kent Meydanı, Apollon Tapınağı yan yolu, Yalı Caddesi ve Akbük tören alanı olmak üzere dört ayrı lokasyonda eş zamanlı yürütülen tadımda organizasyon Didim Ziraat Odası öncülüğünde gerçekleştirildi. Guınness Word tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde kurulan stantlara katılımcılar, grup grup alındı; her katılımcıya verilen fişler karekod uygulamasıyla okutularak kayıt yapıldı.

Etkinlik sırasında zeytinyağı tadım uzmanları katılımcıları bilgilendirip üç ayrı şişede zeytinyağı tadımı yaptırdı. Deneme, saat 18.00'e kadar sürdü; sonuçlara ilişkin beklenen açıklama ise akşam saat 21.00'de yapıldı.

Guinness onayı ve resmi belge teslimi:

Guinness Rekorları Türkiye Hakemi ve temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici alanda denemeyi takip etti ve sayımların ardından rekorun kırıldığını duyurdu. Gemici, İspanya'da tek lokasyonda yapılan 12 bin 909 sayısının Didim'den geçildiğini belirterek, 'Birden fazla lokasyonda eş zamanlı gerçekleştirilen en büyük zeytinyağı tadım etkinliği rekoru gerçekleştirildi' ifadelerini kullandı. Resmi evrak ve onay sürecinin tamamlanmasının ardından rekor belgesi takdim edildi.

Konuşmaların ardından Guınness Rekorları Türkiye temsilcisi Şeyda Subaşı Gemici, rekor belgesini ilgili kurum ve organizatörlere teslim etti ve etkinlik geniş katılımla kutlandı. Organizasyon yetkilileri, uygulanan titiz kayıt ve denetim süreçlerinin rekorun resmileşmesinde belirleyici olduğunu vurguladı.

DİDİM’DE ZEYTİNYAĞIYLA 'GUİNNESS REKOR' DENEMESİ KIRILDI