Kırıkhan'da hayvancılık darbe aldı: ağız köpüğüyle başlayan SAT-1 şapı pazarları durdurdu

vakıf tespit ve ilk müdahale:

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Özkızılkaya Mahallesi'nde hayvan yetiştiricileri sabah kontrolü sırasında büyükbaş hayvanların ağızlarından köpük geldiğini fark etti. Bölgeye çağrılan veterinerlerin şap şüphesi üzerine alınan numuneler incelendi ve SAT-1 serotipiyle şap hastalığı tespit edildi.

Olgunlaşan bulguların ardından Hatay Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu önlem kararı aldı; Antakya'daki Üzümdalı Hayvan Pazarının faaliyetleri ikinci bir emre kadar durduruldu ve bölgeye karantina uygulandı.

üreticilerin yaşadığı kayıp ve başvuru süreci:

Özkızılkaya'dan yetiştirici Abdurrahman Kurt sabah hayvanlarını kontrol ettiğinde ağız köpüğü gördüğünü, üç veteriner çağırdıklarını ve ekim sürecinde üç inek ile iki buzağısını kaybettiklerini anlattı. Kurt, kendi imkanlarıyla müdahale ettiklerini, İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin saha çalışması yürüttüğünü söyledi.

Bir diğer yetiştirici Süleyman Cılbak ise ilk dönemde hayvanlarda geveleme olduğunu, şap olduğunu ancak üç gün sonra fark ettiğini belirtti. Cılbak, 30-40 hayvanı olduğunu ve geçimlerini hayvancılıktan sağladıklarını ifade ederek iki büyükbaş hayvanını (biri düve, biri buzağı) kaybettiğini aktardı.

Üreticiler, kayıplara ilişkin maddi ve manevi desteğin hızla sağlanmasını beklediklerini vurguluyor; bölgedeki ailelerin tek geçim kaynağının hayvancılık olduğu belirtiliyor.

sağlık tedbirleri ve saha çalışmaları:

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, karantina alanındaki hayvanlarda aşılama çalışmalarına başladı ve hastalığın yayılımını engellemek için saha denetimlerini sıklaştırdı. Komisyonun aldığı tedbirler kapsamında pazarların kapatılması, hayvan hareketlerinin kısıtlanması ve numune alma uygulamaları yürütülüyor.

Yetkililer, hastalığın kontrol altına alınması ve yeni vakaların önlenmesi için üreticilere hijyen, izolasyon ve veteriner bildirimleri konusunda uyarılarda bulunuyor. Aşılama ve karantina çalışmaları sürerken, üreticilerin mağduriyetinin azaltılması için gerekli destek mekanizmalarının işletilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Haber kapsamında sahadaki üreticiler, kayıplarını ve yaşadıkları zorlukları aktarırken yetkili kurumların hem sağlık tedbirlerini hem de ekonomik destek adımlarını hızlandırmasını talep ediyor. Bölgedeki çalışmaların sonuçlarına göre ek tedbirlerin alınacağı bildirildi.

ABDURRAHMAN KURT VE SÜLEYMAN CILBAK