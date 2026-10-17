Erzurum'da bir haftada 349 işletme denetlendi, gıda denetimleri sıkılaştı

Denetim çalışmaları sürüyor:

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttükleri denetimleri aralıksız şekilde sürdürdü. 09-16 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılan saha çalışmaları kapsamında toplam 349 gıda işletmesi değerlendirildi.

Denetimler, gıda üretim tesisleri, satış noktaları ve toplu tüketim yerlerini kapsayacak şekilde planlandı ve uygulandı. Ekipler, hijyen, saklama koşulları, etiketleme ve mevzuata uygunluk gibi kritik başlıklarda kapsamlı incelemeler gerçekleştirdi.

Numune alma ve uygunsuzluk takibi:

Denetimler sırasında ürünlerin mevzuata uygunluğunu tespit etmek amacıyla farklı gıda maddelerinden laboratuvar analizleri için örnekler alındı. Toplam 5 farklı gıda maddesinden numune alındığı belirtildi. Laboratuvar sonuçlarına göre uygunsuzluk tespit edilen işletmeler hakkında gerekli yasal işlemlerin titizlikle uygulanacağı kaydedildi.

İncelemelerde tespit edilen eksiklikler hakkında işletmelere düzeltici tedbirler bildirilmekte olup, tekrarlayan veya ağır risk taşıyan ihlallerde mevzuat çerçevesinde yaptırımların gündeme geleceği ifade edildi.

Alo 174 hattı ve halkın rolü:

Vatandaşların gıda güvenliğine ilişkin ihbarlarını ilettiği Alo 174 Gıda Hattı bir haftalık süreçte etkin biçimde kullanıldı. Yetkililer, hat üzerinden gelen 8 başvurunun anında değerlendirildiğini ve sonuçlandırıldığını bildirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların bilinçli başvurularının denetim kapsamını genişlettiğini ve saha çalışmalarının etkinliğini artırdığını vurguladı. Yetkililer ayrıca, güvenilir gıdaya erişimin sağlanması için denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

ERZURUM İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENT GENELİNDE GIDA GÜVENİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA YÜRÜTTÜĞÜ DENETİM ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR. EKİPLER, SON BİR HAFTA İÇERİSİNDE 349 GIDA İŞLETMESİNİ DENETLEDİ.