Köy tezgahında güven işi: parayı kovaya bırakın uygulaması

satıcısız tezgahın görünümü:

Erzurum’un İspir ilçesine bağlı Koç Mahallesi’nde yol kenarı üzerine kurulan sebze tezgahları, satıcı olmadan hizmet veriyor. Tezgâhlarda domates, salatalık, köy yumurtası, biber ve pekmez gibi ürünler kasalar içinde serili şekilde satışa sunuluyor. Ürünlerin üzerine kilogram fiyatları yazılırken, alıcıların tartım yapması için bir tartı da tezgahta bulunuyor.

Tezgahların üzerinde yer alan ve alışverişi yönlendiren notta 'Parayı kovaya bırakın' ifadesi dikkat çekiyor; vatandaşlar ürünleri tarttıktan sonra ücretini tezgâhta bırakılan kovaya koyuyor.

gözlem ve alışveriş:

Yoldan geçenler arasında bulunan Bülent Erkan ile Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Kopar da uygulamayı fark ederek alışveriş yaptı. İkili, tezgahtan 3 kilogram domates ve 1 kilogram salatalık alıp tarttıktan sonra toplam 260 TL'yi kovaya bıraktı.

Alışveriş sırasında tezgahta herhangi bir kişinin bulunmadığını belirten Prof. Dr. İbrahim Kopar, 'Burada adet böyle, kendimiz alıyoruz. Ne kadar ücreti varsa onu da kovanın içine koyuyoruz. Ondan sonra gidiyoruz' diyerek uygulamanın mahalle sakinleri arasındaki güvene dayandığını aktardı.

ERZURUM’UN İSPİR İLÇESİNE BAĞLI KOÇ MAHALLESİ’NDE YOL KENARINA KURULAN SEBZE TEZGAHLARINDA, SATICI BULUNMADAN YAPILAN ALIŞVERİŞ DİKKAT ÇEKİYOR.