Erzurum'da hizmette eşgüdüm vurgusu: il idare şube başkanları toplantısı

toplantı ve hedefler:

Vali Aydın Baruş başkanlığında düzenlenen İl İdare Şube Başkanları Toplantısı, Erzurum Valiliği toplantı salonunda yapıldı. Toplantının temel amacı, kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve koordinasyon içinde yürütülmesini sağlamak olarak açıklandı. Katılımcılar, yürütülen projelerin durumunu değerlendirmek ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik adımları paylaşmak üzere bir araya geldi.

gündemdeki öncelikler:

Toplantıda, vatandaş odaklı hizmet anlayışı vurgulandı; kamu yatırımlarının durumu, kurumlar arası iş birliğinin artırılması ve bürokratik süreçlerin hızlandırılması kritik başlıklar olarak ele alındı. İl idare şube başkanlıkları tarafından yürütülen güncel projeler detaylı şekilde masaya yatırıldı ve uygulamadaki aksaklıkların giderilmesine yönelik çözüm yolları tartışıldı.

Değerlendirmeler sırasında, kurumların ortak planlama yapmasının hizmet sunumunda verimliliği artıracağı; şeffaflık ve hızlı geri bildirim mekanizmalarının vatandaş taleplerine yanıt süresini kısaltacağı üzerinde duruldu. Ayrıca, mevcut projelerin ilerleyişinin düzenli takibinin önemine dikkat çekildi.

Toplantı, il genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarının idare şube başkanları ile ilgili bürokratların yaptığı sunumlar, karşılıklı görüş alışverişi ve genel değerlendirmelerin ardından sona erdi. Yetkililer, alınan kararların uygulanması ve eşgüdümün sürekliliği için takip mekanizmalarının işletileceğini bildirdi.

ERZURUM’DA KAMU HİZMETLERİNİN ETKİN, VERİMLİ VE KOORDİNASYON İÇERİSİNDE YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA DÜZENLENEN İL İDARE ŞUBE BAŞKANLARI TOPLANTISI, VALİ AYDIN BARUŞ BAŞKANLIĞINDA YAPILDI.