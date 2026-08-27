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Erzurum'da huzur için seferberlik: asayiş uygulaması sahada denetlendi

Erzurum'da Prof. Dr. İhsan Doğramacı Bulvarı'nda düzenlenen geniş çaplı asayiş uygulaması İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun tarafından yerinde denetlendi.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 09:36

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Erzurum'da huzur için seferberlik: asayiş uygulaması sahada denetlendi

saha denetimi ve uygulama detayları:

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde asayiş ve kamu düzeninin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, şehrin işlek noktalarından biri olan Prof. Dr. İhsan Doğramacı Bulvarı üzerinde geniş çaplı bir asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamanın amacı, suçların önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanması olarak açıklandı.

saha denetimi ve yetkililerin mesajı:

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun uygulama noktasına giderek çalışmaları yerinde denetledi. Denetimler sırasında görevli personelden bilgi alan Karaburun, gece gündüz demeden görev yapan emniyet mensuplarına kolaylıklar diledi. Uygulama esnasında durdurulan araçlardaki vatandaşlarla sohbet eden Karaburun, halkın huzuru için denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

uygulamanın kapsamı ve yapılan işlemler:

Denetimlere İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'a, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erkan Kaçar ve ilgili birim amirlerinin de eşlik ettiği bildirildi. Çok sayıda polis ekibinin katıldığı uygulamalarda şüpheli araçlar didik didik aranırken, şahıslara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı. Yapılan kontrollerin, kamu düzeni ve vatandaş güvenliğinin sağlanmasına yönelik olduğu belirtildi.

süreklilik ve hedeflenen güvenlik:

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kent genelindeki güven ortamının sürekliliği için bu tür uygulamaların farklı nokta ve zamanlarda kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. Yetkililer, halkın huzurunun korunmasının öncelikli hedef olmaya devam edeceğini ifade etti.

ERZURUM’DA VATANDAŞLARIN HUZUR VE GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN GENİŞ ÇAPLI...

ERZURUM’DA VATANDAŞLARIN HUZUR VE GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN GENİŞ ÇAPLI ASAYİŞ UYGULAMASI, İL EMNİYET MÜDÜRÜ ONUR KARABURUN TARAFINDAN YERİNDE DENETLENDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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