Çamlık sağlıklı yaşam merkeziyle birinci basamağa yeni soluk

Çamlık Sağlıklı Yaşam Merkezi hizmete açıldı

Sağlık Bakanlığı ile Çekmeköy Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen Çamlık Sağlıklı Yaşam Merkezi, düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine sunuldu. Merkez, birinci basamak sağlık hizmetleri ile belediyenin ulaşım desteklerini aynı çatı altında toplayarak bölge halkının sağlık erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

sunulan hizmetler:

Merkezde psikolojik danışmanlıktan fizyoterapiye, diyetisyen ve çocuk gelişimci danışmanlıklarına kadar çok yönlü hizmetler verilecek. Fiziksel aktivite salonu ile birlikte fizyoterapist danışmanlığı ve rehabilitasyon desteği sağlanacak. Ayrıca merkez bünyesinde sigara bırakma polikliniği, gebe okulu, aile planlaması ve RİA uygulamaları gibi koruyucu sağlık hizmetleri de yürütülecek.

Kanser taramaları için ayrılan alanda KETEM birimi yer alıyor. Bu birimde mamografi ile birlikte kolon kanseri ve rahim ağzı kanseri taramaları yapılacak; gerekli inceleme ve yönlendirmeler birinci basamak düzeyinde gerçekleştirilecek.

Çekmeköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ise merkeze entegre şekilde ulaşım destek hizmetleri sunacak. Bu kapsamda hasta nakil ambulansları, engelli taşıma hizmetleri ve yaşlı vatandaşların hastane transferlerini kolaylaştıracak araçlar hizmet verecek.

açılış, katılımcılar ve hedefler:

Açılış törenine İstanbul Valisi Davut Gül, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, ilçe siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yetkililer merkezdeki birimleri yerinde inceleyip sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı.

Vali Davut Gül, konuşmasında birinci basamak hizmetlerin önemine vurgu yaparak altı ayda 130 milyon kişinin poliklinik hizmeti aldığını anımsattı ve asıl başarının hastalanmadan önce tedbir almak olduğunu belirtti. Gül, Sağlıklı Hayat Merkezlerinin yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini, projenin fiziki bölümünde Emlak Konut ile belediyenin katkılarını ve hayırsever desteklerini de takdirle karşıladığını ifade etti.

Başkan Orhan Çerkez de merkezin Çekmeköy için kalıcı bir eser olduğunu vurgulayarak, hizmetin ilçenin yaşam kalitesine doğrudan katkı sağlayacağını söyledi. Çerkez, açılışa emeği geçenlere ve Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na teşekkür etti.

Merkezin açılmasıyla birlikte bölgedeki vatandaşlar hem koruyucu sağlık hizmetlerine daha hızlı erişebilecek hem de sağlıkla ilgili ulaşım ihtiyaçlarını tek noktadan karşılayabilecek. Yetkililer, birinci basamakta erişim ve önleyici hizmetlerin güçlendirilmesinin hastanelerde gereksiz yoğunluğu azaltacağı ve yaşam kalitesini yükselteceği sonucuna dikkat çekti.

Çamlık Sağlıklı Yaşam Merkezi, sağlık ve ulaşım desteklerinin entegrasyonuyla Çekmeköy için hem bugüne hem de geleceğe yatırım niteliği taşıyor. Projenin işletilmesinde Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, belediye ve yerel paydaşların iş birliği temel rol oynayacak.

AÇILIŞ TÖRENİNE İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL VE DİĞER KATILIMCILAR