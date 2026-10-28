Tosya'da cip hafif ticari araca çarpıp ağaca vurdu, sürücü olay yerinden kaçtı

Tosya'da trafik kazası: cip önce araca sonra ağaca çarptı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D100 karayolu Yazıçam mevkiinde meydana gelen kazada, bir cipin arkadan çarpma sonucu savrularak yol kenarındaki ağaca çarptığı ve araçtaki bir kişinin yaralandığı bildirildi.

kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre, T.T. yönetimindeki 17 KS 152 plakalı Peugeot marka cip, aynı istikamette seyir halinde olan Ali Dilek yönetimindeki 34 FV 0076 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan cip, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada cipte bulunan S.K. yaralandı.

Kazada sürücü ve araçtaki bir diğer şahsın araçtan inip olay yerinden uzaklaştığı, yaralının ise çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin yapıldığı belirtildi.

soruşturma ve müdahale:

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan sürücü ve yanındaki şahıs, jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Şahıslar alkol testi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.