Türk Telekom COP31'in dijital omurgasını oluşturdu

Türk Telekom, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'de "Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji" destekçisi olarak organizasyonun uçtan uca dijital altyapısını üstlendi. Şirket; fiber ve mobil ağları, veri merkezleri, network operasyon merkezi ve siber güvenlik operasyon merkezi ile Türkiye'nin teknoloji yetkinliğini uluslararası platformda temsil etti.

altyapı ve operasyonel performans:

Zirve alanında 9-20 Kasım tarihleri arasında kesintisiz erişim sağlayan Türk Telekom günlük ortalama 58 TB veri trafiğini yönetti. Canlı yayınlara özel kurulan fiber altyapı, yedekli santral sistemleri ve geniş kapsama sağlayan mobil çözümler, Mavi Bölge'deki delegasyonlar, basın mensupları ve ziyaretçilerin güvenli iletişimini temin etti.

eş zamanlı bağlı cihaz ve canlı yayın rekoru:

Birleşmiş Milletler Liderler Zirvesi etkinliklerinin gerçekleştirildiği Mavi Bölge'de eş zamanlı bağlı cihaz sayısı 27.794e ulaşarak COP organizasyonları tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Türk Telekom'un canlı yayın altyapısı üzerinden Mavi Alan'da aynı anda 16 canlı yayın gerçekleştirildi ve bu sayı COP buluşmalarındaki en yüksek rakam olarak kayda geçti.

sürdürülebilirlik ve teknolojiye yatırım:

Şirket, teknoloji yatırımlarını sürdürülebilirlik hedefleriyle paralel yürüttü; altyapı modernizasyonu ve yeşil uygulamalarla 2025 yılında 46,7 GWh enerji tasarrufu sağlandı ve yenilenebilir enerjiye yönelik 530 MWp kurulu güç hedefine doğru adımlar atılıyor. Türk Telekom, Karbon Saydamlık Projesi (CDP) İklim Değişikliği Programı'nda son iki yıldır üst üste A notu alarak çevresel performansını uluslararası raporlarla tescilledi.

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin değerlendirmesinde, "Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom olarak, ülkemizin uluslararası alandaki bu önemli organizasyonunda üstlendiğimiz sorumluluğu başarıyla yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı ve "'Yarına Sözümüz Var' anlayışıyla teknolojiyi somut ve kalıcı faydaya dönüştürmeye; gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz." diye ekledi.

COP31'İN "MASTER PARTNER"I VE "KÜRESEL DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE TEKNOLOJİ" DESTEKÇİSİ TÜRK TELEKOM, ZİRVENİN DİJİTAL OMURGASINI OLUŞTURARAK TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ GÜCÜNÜ DÜNYAYA TAŞIDI.