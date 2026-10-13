Dolar 49,3638 +0,01%
Euro 55,2516 +0,36%
Bist 12.223,75 +0,60%
Altın Gram 6.682,57 +0,48%
EUR/USD 1,1187 +0,23%
Brent Petrol 105,11 -1,44%
--°

Erzurum’da öğrenciler curlingle tanışıyor: 2026-2030 okul curling gelişim projesi

Erzurum’da yürütülecek 2026-2030 Okul Curling Gelişim Projesi ile dört yılda toplam 1.920 öğrenciye curling eğitimi verilecek, genç yetenekler desteklenecek.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 09:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Erzurum’da öğrenciler curlingle tanışıyor: 2026-2030 okul curling gelişim projesi

Protokol imzalandı:

Erzurum’da kış sporlarının yaygınlaştırılması ve öğrencilerin sportif gelişimine katkı sunmak amacıyla Okul Curling Gelişim Projesi (2026-2030) için iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, Türkiye Curling Federasyonu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ortaklığında yürütülecek.

Projenin kapsamı ve uygulama planı:

Proje dört yıllık bir takvimde uygulanacak. Her yıl 8 okul üzerinden 480 öğrenci curling eğitimi alacak; toplamda ise 1.920 öğrencinin programa katılması hedefleniyor. Eğitimler, okul tabanlı programlarla entegre edilerek öğrencilere düzenli biçimde sunulacak ve kış sporlarına erişim artırılacak.

Eğitim hedefleri ve beklenen kazanımlar:

Programın öncelikli hedefleri arasında öğrencilerin stratejik düşünme, dikkat, odaklanma ve takım ruhu becerilerinin geliştirilmesi yer alıyor. Aynı zamanda proje, genç yeteneklerin erken yaşta keşfedilmesine ve curlingde sürdürülebilir sporcu gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Eğitim-sportif yaklaşımının benimsenmesiyle Erzurum’da kış sporlarının tabana yayılması ve okullar aracılığıyla yeni sporcu havuzlarının oluşturulması bekleniyor. Ortak kurumların koordinasyonuyla yürütülecek çalışmalar, hem altyapı hem de insan kaynağı bakımından bölgesel kapasitenin güçlendirilmesine hizmet edecek.

ERZURUM’DA KIŞ SPORLARININ GELİŞİMİNE KATKI SUNMAK VE ÖĞRENCİLERİ CURLİNG SPORUYLA BULUŞTURMAK...

ERZURUM’DA KIŞ SPORLARININ GELİŞİMİNE KATKI SUNMAK VE ÖĞRENCİLERİ CURLİNG SPORUYLA BULUŞTURMAK AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLEN "OKUL CURLİNG GELİŞİM PROJESİ (2026-2030)" KAPSAMINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tarihi Gelibolu'da birlik ve anma dolu koşu: 11. Gelibolu maratonu hazırlanıyor
images

Çıldır'da genç yeteneklere ücretsiz hafta sonu futbol eğitimi
images

Hoffenheim’den Beşiktaş hücum hattına övgü: cesur ve tempolu oyun hedefi
images

fenerbahçe, şampiyonlar ligi'nde aston villa deplasmanında

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Başkent Ankara'nın 103 yıllık mirası: bağımsızlık ruhunu taşımak

Aydın'da geciken sezonun gölgesinde kestane mesaisi başladı

Tarihi Gelibolu'da birlik ve anma dolu koşu: 11. Gelibolu maratonu hazırlanıyor

Sincan anne çocuk oyun evlerinde su altı dünyası keşfi

TREND HABERLER

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Dronla takip sonu yakalandı: çalıntı motosiklet ve süresi dolan ehliyet

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Başkan vekili Orhaneli muhtarlarının 275 talebini önceliklendirdi