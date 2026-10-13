Erzurum’da öğrenciler curlingle tanışıyor: 2026-2030 okul curling gelişim projesi

Protokol imzalandı:

Erzurum’da kış sporlarının yaygınlaştırılması ve öğrencilerin sportif gelişimine katkı sunmak amacıyla Okul Curling Gelişim Projesi (2026-2030) için iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, Türkiye Curling Federasyonu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ortaklığında yürütülecek.

Projenin kapsamı ve uygulama planı:

Proje dört yıllık bir takvimde uygulanacak. Her yıl 8 okul üzerinden 480 öğrenci curling eğitimi alacak; toplamda ise 1.920 öğrencinin programa katılması hedefleniyor. Eğitimler, okul tabanlı programlarla entegre edilerek öğrencilere düzenli biçimde sunulacak ve kış sporlarına erişim artırılacak.

Eğitim hedefleri ve beklenen kazanımlar:

Programın öncelikli hedefleri arasında öğrencilerin stratejik düşünme, dikkat, odaklanma ve takım ruhu becerilerinin geliştirilmesi yer alıyor. Aynı zamanda proje, genç yeteneklerin erken yaşta keşfedilmesine ve curlingde sürdürülebilir sporcu gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Eğitim-sportif yaklaşımının benimsenmesiyle Erzurum’da kış sporlarının tabana yayılması ve okullar aracılığıyla yeni sporcu havuzlarının oluşturulması bekleniyor. Ortak kurumların koordinasyonuyla yürütülecek çalışmalar, hem altyapı hem de insan kaynağı bakımından bölgesel kapasitenin güçlendirilmesine hizmet edecek.

ERZURUM’DA KIŞ SPORLARININ GELİŞİMİNE KATKI SUNMAK VE ÖĞRENCİLERİ CURLİNG SPORUYLA BULUŞTURMAK AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLEN "OKUL CURLİNG GELİŞİM PROJESİ (2026-2030)" KAPSAMINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.