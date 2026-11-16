Dolar 50,3875 +0,09%
Euro 55,5703 +0,14%
Bist 11.769,45 -0,62%
Altın Gram 6.258,69 -0,59%
EUR/USD 1,1024 -0,03%
Brent Petrol 95,96 +0,13%
--°

Erzurum'da Paşapınarı mevkiinde tek araç takla attı, sürücü hastaneye kaldırıldı

Erzurum-Pasinler yolunda kontrolden çıkan 25 ADC 659 plakalı otomobil takla atıp ağaca çarptı; araçtaki yalnız sürücü hafif yaralanıp hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 09:10

GÜNCELLEME: 16 Kasım 2026 - 09:14

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Erzurum'da Paşapınarı mevkiinde tek araç takla attı, sürücü hastaneye kaldırıldı

Erzurum'da Paşapınarı mevkiinde tek araç takla attı

Erzurum-Pasinler kara yolu Paşapınarı mevkiinde kontrolden çıkan otomobil takla attı, araç yol kenarındaki ağaca çarptı.

Alınan bilgiye göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 25 ADC 659 plakalı otomobil yan döndü ve yoldan çıkarak ağaca çarptı.

Kaza yeri ve müdahale:

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta yalnız olduğu tespit edilen sürücüye, sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralının durumu:

Yapılan değerlendirmede sürücünün hafif yaralı olduğu belirlendi; ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ERZURUM&#039;DA KONTROLDEN ÇIKARAK TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ HAFİF YARALANDI

ERZURUM'DA KONTROLDEN ÇIKARAK TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ HAFİF YARALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Manavgat'ta telefon görüşmesi yapan sürücüye kar maskeli motosikletliler tarafın...
images

Aliağa açıklarında durdurulan lastik botta 4'ü çocuk 42 düzensiz göçmen yakaland...
images

Isparta’da hafta içinde geniş çaplı denetim: 38 aranan kişi yakalandı
images

Türk Kızılay Manavgat şubesi işaret diliyle dayanışmayı ördü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sabahın birlik sesi: Seyrantepe Camii'nde gençlerle ve mahalleyle buluşma

Sena Kızılaslan liderliğindeki Keçiören takımı Shotokan'da dünya şampiyonu

Bağlar'da altı cadde yenilendi: 10 bin ton sıcak asfaltla ulaşım güçlendi

Ani ısı değişimleri sağlığı nasıl bozuyor: uzmanların dikkat çeken uyarıları

TREND HABERLER

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Atatürk için pedal çevirenler Bafra'dan Samsun'a doğru yola çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşünde basınla bir araya geldi

Drone görüntüleri: Habaş fabrikasındaki patlamanın etkisi havadan kaydedildi