Erzurum'da Paşapınarı mevkiinde tek araç takla attı, sürücü hastaneye kaldırıldı

Erzurum'da Paşapınarı mevkiinde tek araç takla attı

Erzurum-Pasinler kara yolu Paşapınarı mevkiinde kontrolden çıkan otomobil takla attı, araç yol kenarındaki ağaca çarptı.

Alınan bilgiye göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 25 ADC 659 plakalı otomobil yan döndü ve yoldan çıkarak ağaca çarptı.

Kaza yeri ve müdahale:

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta yalnız olduğu tespit edilen sürücüye, sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralının durumu:

Yapılan değerlendirmede sürücünün hafif yaralı olduğu belirlendi; ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ERZURUM'DA KONTROLDEN ÇIKARAK TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ HAFİF YARALANDI