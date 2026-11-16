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Diyarbakır sabah sisle deniz görünümüne büründü

Sabah saatlerinde Diyarbakır'ı örten yoğun sis, yükseklerden deniz görüntüsü oluşturdu; binalar kayboldu, vatandaşlar izledi, trafikte yavaşlama yaşandı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 09:26

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EDİTÖR: Aslı Han

Diyarbakır sabah sisle deniz görünümüne büründü

Yoğun sis kenti görünmez kıldı:

Sabah saatlerinde Diyarbakır üzerinde etkili olan yoğun sis, kent merkezini ve çevresini örtüyle kaplayarak birçok yapıyı görünmez hale getirdi. Yüksek kesimlerden bakıldığında sis tabakası denizi andıran bir görünüm yarattı.

Binaların yalnızca üst bölümleri sis bulutlarının arasından seçilirken, ortaya çıkan manzara kentte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Güne başlayan vatandaşlar karşılaştıkları bu atmosferi durup izledi ve fotoğrafladı.

Kartpostallık manzara:

Sis tabakasının yoğun olduğu sabah saatlerinde çevredekiler için alışılmadık kareler ortaya çıktı. Şehrin silueti örtülürken gözüken kısımlar, sisle birleşen ışıklar nedeniyle görsel açıdan çarpıcı bir kompozisyon sundu.

Trafikte aksamalar ve önlemler:

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer düşmesi trafikte aksamalara yol açtı. Sürücüler güvenlik için dörtlülerini yakıp hızlarını düşürerek ilerledi; yetkililer sürücüleri tedbirli olmaya çağırdı.

Diyarbakır sis denizinde kayboldu

Diyarbakır sis denizinde kayboldu

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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