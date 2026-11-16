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Çikolata almaya giderken motosikletten savrulan çırak, gülümseten sözleriyle dikkat çekti

Reyhanlı'da lastik tamircisinde çırak Mustafa, çikolata almak için bindiği motosikletten düşüp elini kırdı; dükkâna getirildikten sonra hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 09:08

GÜNCELLEME: 16 Kasım 2026 - 09:10

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Çikolata almaya giderken motosikletten savrulan çırak, gülümseten sözleriyle dikkat çekti

Çikolata almaya giderken motosikletten savrulan çırak, gülümseten sözleriyle dikkat çekti

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bir oto lastik tamirhanesinde çırak olarak çalışan Mustafa Hatay, akşam saatlerinde müşterinin çocuğuna çikolata almak üzere dışarı çıktığı sırada motosiklete binip düşerek yaralandı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın gelişimi:

İş yeri sahibi Ahmet Tekenin anlattığına göre, çocuk müşteriye çikolata ikram etmek isteyen Teke, çalışanı Mustafa’yı yakındaki markete gönderdi. Yürümeyi tercih eden Mustafa, yolda karşılaştığı ve üzerinde iki kişinin bulunduğu kırmızı-siyah renkli motosiklete otostop çekti ve bindi. Hareket halindeyken motosiklet dengesini kaybedip devrildi; Mustafa savrularak yola düştü.

Sürücü, yaralı Mustafa’yı yeniden motosiklete alıp dükkâna getirdi. İş yeri çalışanlarının müdahalesinin ardından ambulans çağrıldı ve Mustafa hastaneye kaldırıldı. Yapılan tespitlerde Mustafa’nın elinin kırıldığı ve başında şişlik oluştuğu bildirildi. Olay anı ve Mustafa’nın dükkâna yaralı halde getirilişi güvenlik kameralarına yansıdı.

Çırağın ve iş yeri sahibinin sözleri:

Mustafa yaşananları, "Ustam beni çikolata almaya gönderdi. Yürüyerek giderken kırmızı-siyah renkli bir motosiklet durdu. Bana nereye gittiğimi sordular. Ben de markete, çikolata almaya gittiğimi söyledim. Beni götürebileceklerini söylediler. Ben de motosiklete bindim. Motosiklette iki kişi vardı. Hareket halindeyken dengesini kaybedip düştüm. Daha sonra beni motosiklete bindirerek dükkâna götürdüler. Dükkânda ambulans çağırdılar ve hastaneye kaldırıldım. Şu anda çok şükür iyiyim. Kafamda şişlik var, elim de kırıldı. Çikolata almaya giderken başıma böyle bir olay geldi ve hastanelik oldum" şeklinde anlattı.

İş yeri sahibi Ahmet Teke, durumu şu sözlerle aktardı: "Akşam saatleriydi, iş yerimizi kapatmak üzereydik. Bir müşterimiz çocuğuyla birlikte geldi. Çocuk yerinde durmuyor, gitmek istiyordu. Babası da onu sakinleştirmeye çalışıyordu. Ben de çocuğa çikolata ikram etmek istedim. Bunun üzerine çalışanımız Mustafa beyi yakındaki markete çikolata almaya gönderdim. Mustafa yürüyerek markete gitti. Aradan 10-15 dakika geçmesine rağmen geri dönmeyince merak ettik. Daha sonra motosikletle iş yerine geldi. Elini ve başını tutuşundan bir şey olduğunu hemen anladım. Mustafa, yolda otostop çektiğini ve üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklete bindiğini anlattı. Motosiklet sürücüsü üçüncü vitese geçerken dengesini kaybederek yere düşmüş ve elini kırmış. Böyle bir olayın başımıza gelme ihtimalini milyonda bir bile düşünmezdim. Gerçekten beklemediğimiz bir durum yaşadık. Çok şükür şu anda sağlık durumu iyiye gidiyor. Hayati tehlikesi bulunmuyor. Gerekli tedavileri ve ameliyatı yapıldı. İnşallah kısa sürede sağlığına kavuşacak".

Çırağın, çikolata uğruna kolunu kırdığını söylediği anlar çevredeki çalışanları gülümsetti; sağlık durumu için gerekli müdahalelerin yapıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

ÇIRAK MUSTAFA HATAY, &quot;ŞU ANDA ÇOK ŞÜKÜR İYİYİM. KAFAMDA ŞİŞLİK VAR, ELİM DE KIRILDI. ÇİKOLATA...

ÇIRAK MUSTAFA HATAY, "ŞU ANDA ÇOK ŞÜKÜR İYİYİM. KAFAMDA ŞİŞLİK VAR, ELİM DE KIRILDI. ÇİKOLATA ALMAYA GİDERKEN BAŞIMA BÖYLE BİR OLAY GELDİ VE HASTANELİK OLDUM" DEDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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