Erzurum'da uyum haftası: miniklere sıcacık okul başlangıcı

il millî eğitim müdüründen yeni eğitim yılı mesajı:

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması ve Uyum Haftası kapsamında yayımladığı mesajda, özellikle okulla ilk kez tanışacak minik öğrencilere yönelik temennilerini paylaştı. Ekici, tüm eğitim camiasına başarılar dileyerek birlik ve dayanışma çağrısında bulundu.

minik yavrular için sıcacık başlangıç:

Ekici mesajında, "Yeni bir eğitim öğretim yılına, yeni umutlar ve güzel heyecanlarla başlıyoruz. Özellikle okulla ilk kez tanışacak minik yavrularımız için bu hafta; yeni arkadaşlıkların, güzel hatıların ve sıcacık başlangıçların ilk adımı olacak." ifadelerini kullandı. Bu dönemin çocuklar için güvenli ve keyifli bir ilk deneyim olmasının önemine dikkat çekti.

güven, aidiyet ve teşekkür:

İl Müdürü, çocukların eğitim ortamlarında kendilerini huzurlu hissetmelerinin öncelikleri olduğunu vurgulayarak, "Çocuklarımızın okula güven ve mutlulukla alışmaları, kendilerini ait hissetmeleri en büyük dileğimiz." dedi. Ayrıca, "Bu süreçte onların yanında olan kıymetli öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyor; tüm öğrencilerimize sevgi, neşe ve başarılarla dolu bir eğitim yılı diliyorum." sözleriyle öğretmen ve velilerin rolüne vurgu yaptı.

Ekici mesajını, "Uyum Haftamız hayırlı olsun. Okullarımızda buluşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşayalım" diyerek tamamladı ve yeni dönemin tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını diledi.

ERZURUM İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SÜLEYMAN EKİCİ