İzmir'in yüksekleri Bozdağ'da ilk karla beyaza büründü

Bozdağ'da mevsimin ilk karı:
İzmir'in Ödemiş ilçesinin yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu. Bozdağ Mahallesi'ndeki zirve kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.
Yüksek kesimlerde görülen karın ardından zirvede kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı.
ekipler teyakkuzda:
Karayolları ve belediye ekipleri, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve olumsuzluklara karşı teyakkuz durumuna geçti. Bölgedeki ekiplerin hazır beklediği bildirildi.
bölgede ulaşım ve gözlem:
Yağışın etkisi yüksek rakımlarla sınırlı kalırken yetkililer, olası olumsuzluklara karşı bölgedeki durumu izlemeye devam ediyor. Gerekli müdahalelerin hızla yapılabilmesi için ekipler sahada hazır bulunuyor.
İZMİR’İN ÖDEMİŞ İLÇESİNDEKİ BOZDAĞ MAHALLESİ’NDE MEVSİMİN İLK KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU. ZİRVEDE KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETREYE ULAŞIRKEN KARAYOLLARI VE BELEDİYE EKİPLERİ OLUMSUZLUKLARA KARŞI TEYAKKUZ DURUMUNA GEÇTİ.
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