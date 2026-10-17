Malatya'da kadınların el becerilerini güçlendiren uygulamalı dikiş atölyesi

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden uygulamalı dikiş atölyesi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, kadınların mesleki becerilerini geliştirmek, üretime katılımlarını desteklemek ve sosyal hayatta daha aktif rol almalarını amaçlayan eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülüyor.

Katılımcılar ve uygulama:

Singer Workshop etkinliklerine kursiyerler ve öğrenci velileri katıldı. Etkinliklerde 15 Singer dikiş makinesi ve bez astarlı çanta kitleri kullanılarak uygulamalı çanta dikimi gerçekleştirildi. Katılımcılar dikiş sürecinin aşamalarını deneyimleyerek kendi çantalarını hazırladı; program sonunda hazırlanan çantalar katılımcılara hediye edildi. Etkinlik, kadınların el becerilerini geliştirmelerine, üretim süreçlerine katılmalarına ve sosyalleşmelerine katkı sağladı.

Eğitim merkezleri ve hedefler:

Singer Workshop çalışmaları Salköprü Semt Konağı, Şehit Ramazan Sarıkaya Eğitim Merkezi ve Kernek Vahap Küçük Külliyesi Eğitim Merkezi’nde düzenlendi. Giyim Üretim Teknolojisi ve Moda Tasarım Teknolojileri alanlarında yürütülen halk eğitimi kursları, kadınların hem kişisel gelişimine hem de sosyo-ekonomik yaşamlarına katkı sunmayı hedefliyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi, eğitim merkezleri aracılığıyla kadınların yeni mesleki yetkinlikler kazanmasına ve üretim becerilerinin desteklenmesine devam ediyor.

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KADINLARIN MESLEKİ BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEK, ÜRETİME KATILIMLARINI DESTEKLEMEK VE SOSYAL HAYATTA DAHA AKTİF ROL ALMALARINI SAĞLAMAK AMACIYLA EĞİTİM FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.