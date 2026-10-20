Erzurum'dan Gazze'ye destek: 'Gazze’ye umut ol' hayır çarşısı açıldı

Erzurum'da 'Gazze’ye Umut Ol' hayır çarşısı düzenlendi

Erzurum'da, Orman Bölge Müdürlüğü öncülüğünde Gazze'de yaşanan insani dramı gündeme taşımak ve Filistinli ihtiyaç sahiplerine destek sağlamak amacıyla "Gazze’ye Umut Ol" adlı hayır çarşısı açıldı. Etkinlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularının ön plana çıktığı bir ortamda gerçekleştirildi.

Protokol katılımı ve mesajlar:

Hayır çarşısına Vali Aydın Baruş ve protokol üyeleri katıldı. Açılışta, toplumun Gazze'deki insani krize karşı duyarlılığının artırılmasının önemi vurgulandı ve bölge halkına destek olma çağrısı yapıldı.

Hedefler ve beklenen etkiler:

Etkinlik, paylaşma ve kardeşlik ruhunu öne çıkarmayı, zor koşullar altında yaşam mücadelesi veren Gazze halkına moral ve somut yardım ulaştırmayı amaçlıyor. Organizatörler, hayır çarşısının insani dayanışma bilincinin güçlenmesine katkı sunmasını hedefliyor.

Yerel kurumların ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen bu tür etkinliklerin, kamuoyunda farkındalık yaratma ve yardım kampanyalarına destek çekme işlevi bulunduğu ifade edildi. Hayır çarşısı, hem sembolik bir dayanışma gösterisi hem de sahadaki ihtiyaçlara yönelik destek sağlama niteliği taşıyor.

VALİMİZ SAYIN AYDIN BARUŞ, GAZZE’DE YAŞANAN İNSANİ DRAMA DİKKAT ÇEKMEK VE FİLİSTİNLİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DESTEK OLMAK AMACIYLA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN "GAZZE’YE UMUT OL" HAYIR ÇARŞINA KATILDI.