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İzmir’de gri suyu arıtıyor: her damla ekonomiye dönüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, MBR ile gri suyu arıtarak otobüs yıkama ve tesis sulamasında kullanıyor; yılda 3 bin ton su tasarrufu hedefleniyor.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 11:52

GÜNCELLEME: 08 Kasım 2026 - 11:54

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EDİTÖR: Aslı Han

İzmir’de gri suyu arıtıyor: her damla ekonomiye dönüyor

İzmir’de gri suyu arıtıyor: her damla ekonomiye dönüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki su kaynaklarına yönelik baskının arttığı dönemde kullanılmış suların yeniden ekonomiye kazandırılması için uygulamalarını genişletiyor. Kuraklık ve iklim değişikliği bağlamında atık su yönetimini önceliklendiren belediye, günlük hayatta giderlere karışan gri suyu arıtarak yeniden kullanıma sunuyor.

gri su misyon ekibi ve pilot uygulama:

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı çatısı altında oluşturulan Gri Su Misyon Ekibi, arıtma sistemlerinin kurulabileceği alanları tespit etti. Karşıyaka’daki halka açık tesislerden Yasemin Kafe’deki sistemin kurulumunda sona yaklaşıldı; el yıkama sonrası oluşan sular toplanıp arıtılarak sert zemin temizliği ve peyzaj sulamasında kullanılacak.

Yasemin Kafe tesisinde kurulacak sistem kapsamında 10 tonluk bir su tankı yer alacak. İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürü Yiğit Beydağ, el yıkama sularının ayrı toplanıp arıtıldıktan sonra tesis içinde yeniden değerlendirileceğini belirtti ve bunun su kaynaklarının korunmasına doğrudan katkı sağlayacağını vurguladı.

ESHOT uygulaması ve tasarruf hedefi:

Gri su geri kazanımının en somut uygulamalarından biri belediyeye bağlı ESHOT teşkilatında hayata geçirildi. 3 Temmuz 2026 tarihinde devreye alınan Gri Su ve Otobüs Yıkama Suyu Geri Kazanım projesinde, personelin kişisel temizlikte kullandığı günlük ortalama 10 ton gri su, MBR (Membran Biyoredaktör) sistemiyle arıtılıyor.

Arıtılan gri su, otobüs yıkama sonrası toplanan proses suyuyla birleştirilip dış temizlikte kullanılıyor; bu sayede otobüslerin dış yıkamasında şebeke suyu kullanımı tamamen sona erdirildi. Proje, sıfır şebeke suyu yaklaşımıyla yürütülüyor ve yıllık yaklaşık 3 bin ton şebeke suyu tasarrufu hedefleniyor.

yeni hedefler ve yaygınlaştırma planı:

Gri su geri kazanım sisteminin yaygınlaştırılması için planlanan yeni uygulama alanları arasında Eşrefpaşa Hastanesi’nin yeni hizmet binası ile Buca’daki İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Kampüsü yer alıyor. Bu adımlar, pilot projelerin başarısına bağlı olarak kentin farklı birimlerine yaygınlaştırma hedefini işaret ediyor.

Belediye çalışmalarını hem altyapı hem de tesis bazında genişleterek, atık su yönetiminde kaynak verimliliğini artırmayı ve su arzı üzerindeki baskıyı azaltmayı amaçlıyor. Gri su arıtımı ile elde edilen kazanımlar, su tasarrufu hedeflerine katkı sağlarken aynı zamanda kentsel sürdürülebilirliğe yönelik somut adımlar olarak öne çıkıyor.

YASEMİN KAFE TESİSLERİNDE EL YIKAMA SULARININ PEYZAJ SULAMASI VE TEMİZLİKTE KULLANILMASI İÇİN...

YASEMİN KAFE TESİSLERİNDE EL YIKAMA SULARININ PEYZAJ SULAMASI VE TEMİZLİKTE KULLANILMASI İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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