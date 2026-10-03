Erzurumspor FK Antalya'da son hazırlıklarını sürdürüyor

Erzurumspor FK Antalya kampında

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Erzurumspor FK, maç hazırlıkları için Antalya'ya hareket etti. Takım, Alanya maçı öncesi burada gerçekleştireceği antrenmanlarla form ve taktik çalışmaları yapacak.

hazırlık programı:

Teknik Direktör Serkan Özbalta idaresindeki ekip, Antalya'da planlanan çalışmalarla karşılaşmaya hazırlanıyor. Kamp süresince kondisyon ve taktik odaklı antrenmanlarla maç temposuna uyum sağlanması hedefleniyor.

kadro ve maç bilgileri:

Mavi-beyazlı takımda, Alanyaspor müsabakası öncesinde eksik veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Karşılaşma 10 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak.

Erzurumspor FK, Antalya'daki hazırlıklarını tamamlayıp maç için Alanya'ya geçecek ve Süper Lig'de puan hedefiyle sahaya çıkacak.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 7. HAFTASINDA DEPLASMANDA CORENDON ALANYASPOR İLE KARŞILAŞACAK OLAN ERZURUMSPOR FK, BU MAÇIN HAZIRLIKLARINI ANTALYA'DA SÜRDÜRMEK ÜZERE HAREKET ETTİ.