Dolar 49,1070 +0,06%
Euro 55,2612 +0,08%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.571,55 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Erzurumspor FK Antalya'da son hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol Süper Lig 7. hafta öncesi teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki Erzurumspor FK, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıkları için Antalya'ya gitti.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 10:55

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Erzurumspor FK Antalya'da son hazırlıklarını sürdürüyor

Erzurumspor FK Antalya kampında

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Erzurumspor FK, maç hazırlıkları için Antalya'ya hareket etti. Takım, Alanya maçı öncesi burada gerçekleştireceği antrenmanlarla form ve taktik çalışmaları yapacak.

hazırlık programı:

Teknik Direktör Serkan Özbalta idaresindeki ekip, Antalya'da planlanan çalışmalarla karşılaşmaya hazırlanıyor. Kamp süresince kondisyon ve taktik odaklı antrenmanlarla maç temposuna uyum sağlanması hedefleniyor.

kadro ve maç bilgileri:

Mavi-beyazlı takımda, Alanyaspor müsabakası öncesinde eksik veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Karşılaşma 10 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak.

Erzurumspor FK, Antalya'daki hazırlıklarını tamamlayıp maç için Alanya'ya geçecek ve Süper Lig'de puan hedefiyle sahaya çıkacak.

TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 7. HAFTASINDA DEPLASMANDA CORENDON ALANYASPOR İLE KARŞILAŞACAK OLAN...

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 7. HAFTASINDA DEPLASMANDA CORENDON ALANYASPOR İLE KARŞILAŞACAK OLAN ERZURUMSPOR FK, BU MAÇIN HAZIRLIKLARINI ANTALYA'DA SÜRDÜRMEK ÜZERE HAREKET ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Beşiktaş başkanı Adalı: MHK’deki çarpıklığa karşı verdiğimiz mücadele haklı çıkt...
images

Sultanbeyli'de gençliğe yatırım: toplu spor tesisleri açıldı, iki kompleksin tem...
images

Genel kurulda Ankara ASKF önergesi reddedildi: salon gerginliği ve başkanlık yar...
images

Özbek: 'erken müdahale olsaydı bugün yaşanan kaos olmazdı'

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kırıkkale'de iki operasyonda 110 sentetik: üç kişi tutuklandı

Kastamonu'da eş zamanlı operasyon: uygulamalardan müstehcen içerik satın alan 5 kişi gözaltında

Beşiktaş başkanı Adalı: MHK’deki çarpıklığa karşı verdiğimiz mücadele haklı çıktı

Kırıkkale’de yürütülen operasyonda 13 yıl 6 ay ve 2 yıl cezası olan iki hükümlü yakalandı

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi